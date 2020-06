Paulina Gaitán revela su "durísima" lucha con los modismos chilenos para protagonizar "El Presidente"

"El Presidente" ya cuenta un fin de semana desde su estreno en Amazon Prime Video y varios han podido ver el exhustivo trabajo que hizo el equipo detrás de la serie para explorar el escándalo de Sergio Jadue y la corrupción en el mundo del fútbol.

Como el elenco cuenta con actores de diversas latitudes de Latinoamérica y la historia es mayormente chilena, clave fue el hecho de que los involucrados tuviesen nociones de los modismos locales. Esto representó todo un desafío, en especial para la actriz mexicana Paulina Gaitán, quien interpreta a María Inés Facuse, la "Nené", esposa de Sergio Jadue, en la ficción.

En RedGol quisimos saber todo sobre el tras bambalinas del uso de los modismos y después su aplicación en la serie que tuvo que hacer Gaitán, así que le preguntamos y lo primero que dijo tajante es que "fue durísimo".

Y el mayor problema es que "no conocía a nadie, a ningún chileno. Nunca había ido a Chile. Entonces, no tenía ninguna referencia. Llegué un sábado a Chile, el domingo tuve una clase con la coach de una hora y el lunes yo ya estaba filmando ya como Nené".

Karla Souza y Andrés Parra, aparecen junto a Paulina García, promocionando "El Presidente".

"Tuve muy poco tiempo. Me pasaba mucho de que no entendía lo que me decían. Me hablanban y no… Le decía 'háblame más lento'", recuerda Gaitán, sobre su evidente estado de confusión.

Toda la situación a la actriz le parecía "impresionante, porque hablamos español todos. Pero para mí existe el español y el chileno. Porque ustedes tienen muchas palabras que yo no entendía".

"Por ejemplo, a mí me decían ‘se te ve la guata’ y yo: ‘¿la qué?’. Yo me buscaba la papada, no sé, ni entendía qué era la guata. ¡Era la panza! ¡Es que díganme!", comentó a RedGol entre risas.

Por eso, Paulina después adoptó una fórmula para canalizar a "la chilena" que llevaba dentro y es que "hubo ciertas palabras que poquito a poquito yo fui guardando y empecé a usar con Nené".

Y, luego, vino la confesión: "¿Sabes qué me complicaba? El hueón, porque no es ‘huevón’. Y, luego, no sabía en qué momento meterle el ‘poh’, que sé que es para obviar las cosas, pero hay momentos donde no puedes meterlo. Como que en esos momentitos era que me atoraba".

"La verdad es que para no tener tanto tiempo de práctica y armarlo, creo que funciona bien", sentenció, al mismo tiempo que volvió a sacar a relucir su sonrisa, conforme por su trabajo.

Paulina Gaitán también comentó a RedGol que la "Nené" es "una mujer controladora, que va a llegar donde quiere a como dé lugar" y que a Jadue "ella lo ve como un títere".

Por su lado, su compañero de elenco, Andrés Parra, sacó a relucir que hacer personajes como Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque también admitió que la transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y que hasta escuchó a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se puede ver en exclusiva por Amazon Prime Video.