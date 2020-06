Paulina Gaitán sobre la esposa de Sergio Jadue en El Presidente: "Es una mujer controladora, que va a llegar donde quiere a como dé lugar"

"El Presidente", la serie que retrata la polémica con Sergio Jadue y el escándalo de corrupción en la FIFA, debutará este viernes en Amazon Prime Video. Alguien clave para el desarrollo de la historia es la esposa del ex dirigente del fútbol chileno, María Inés Facuse, y a cargo de su representación estuvo la mexicana Paulina Gaitán, quien contó a RedGol las claves para sacar adelante el personaje.

Consultada por lo que debió absorber y lo que se planteó dejar fuera, Gaitán sostuvo que "una no elige qué dejar dentro y qué dejar fuera. Más bien es una cosa que va sintiendo. Una hace una creación de personaje en la previa a llegar al set y hay muchas cosas que puedes proponer para tu personaje".

"Conforme vas en la marcha y ya vas trabajando, esas cosas que pensabas que le podían ayudar al personaje, realmente no lo hacen. Entonces terminas eliminándolo. Pero eso va pasando en el momento. Tú traes la escena clara y, de repente, el director te dice que quiere hacer una cosa completamente distinta. Entonces, una tiene que estar preparada para ese tipo de cosas", añadió.

Paulina Gaitán cobra gran protagonismo con el avance de los episodios de "El Presidente".

En el proceso creativo de su personaje lo primero que enfrentó como inconveniente es que no tenía cercanía con el tema que abordaba la serie. "Había escuchado que había sucedido algo en la FIFA en el 2015, pero no tenía ni la menor idea. A mí no me gusta mucho el fútbol; respeto mucho el deporte y respeto mucho a la gente que le gusta, pero yo no soy de ese grupo", confesó.

Pero finalmente eso no terminó siendo un problema, ya que pudo abrirse a la "Nené" y entregar una actuación que va creciendo en importancia con el avanzar de los episodios.

"Para mí fue investigar qué era lo que estaba sucediendo y, en realidad, me enfoqué en crear un personaje que fuera complejo, con un arco dramático interesante, que fuera de la mano con su marido. Al final, ella es una mujer controladora, que sabe lo que quiere y que va a llegar donde quiere a como dé lugar", cerró.

Andrés Parra también conversó con RedGol momento en el que confesó que personajes como Sergio Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque también admitió que la transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y que hasta escuchó a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se estrena este 5 de junio y podrás verla en exclusiva por Amazon Prime Video.