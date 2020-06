Paulina Gaitán se sinceró sobre el conflicto con su personaje en "El Presidente": "Odio a Nené, pero también la amo"

Paulina Gaitán no deja de dar que hablar con su personaje de la esposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, la "Nené", en la serie de Amazon Prime Video "El Presidente". Si bien salió airosa con su tratado para el personaje chileno, la mexican reconoció el conflicto que tenía con esta mujer de armas tomar.

Gaitán conversó con RedGol sobre la pugna que se le presentó a la hora de tener un acercamiento con el personaje sabiendo que lo que hacía no siempre se regía por una moral respetable. La intérprete explicó que "una siempre tiene que empatizar con sus personajes, tomen las decisiones que tomen. Una no puede juzgarlos, pues al final es parte de lo que pasó, de una trayectoria".

"No puedes juzgarlos, más bien, entiendes, abrazas a tu personaje y caminas con él hasta en sus peores decisiones. Con frente en alto. Cuando uno hace las cosas mal, recibes lo que les pasa a ellos", planteó.

La actriz de 28 años ya ha trabajado con personajes que transitan al borde de lo legal, estuvo previamente en "Narcos" y ahora le tocó domar a la "Nené". Aún así no cree que se está cultivando un perfil de actuación y está abiertas a las posibilidades que se le presenten.

"A mí me gusta hacer un poco de todo. Me gusta hacer comedia, me gusta hacer drama. Me gusta experimentar en distintos personajes, hasta dónde una puede llegar con estas creaciones. Eso es lo que yo me llevo y disfruto. Entiendo que sí he hecho personajes súper fuertes como lo de Narcos, pero creo que Nené trae un impulso y una fuerza que es muy particular de ella", alertó.

Y, por eso mismo, sostuvo que "igual habrá un momento en que no la entiendan y digan odio a Nené, pero también la amo. Hay un conflicto ahí. Nené es eso, esa complejidad, es el personaje difícil".

Paulina Gaitán es una de las actuaciones sobresaliente de "El Presidente".

Paulina se tuvo que acercar al caso de corrupción en torno a la FIFA, ya que no es fanática del fútbol. Por eso, todo lo que conoció para la serie la "pareció muy fuerte, porque yo no sabía bien lo que había sucedido. Me parece impresionante que la corrupción nos sigue a todos lados. En el fútbol, en la política; es algo con lo que vivimos".

"Amazon Prime Video trae esta propuesta que me parece arriesgado, que es una serie completamente distinta. Yo no había visto una serie que hablara de la corrupción en la FIFA y a la gente le llama mucho la atención ese tipo de temas".

"Y, la gente que no tenía tanta información, como yo en ese primer momento, creo que va aprovechar para poder verlo y empaparse un poco también. Es muy interesante lo que sucedió, entonces creo que la gente lo va a recibir bien", finalizó.

Andrés Parra también conversó con RedGol, oportunidad en la que aseguró que hacer personajes como Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque admitió que su transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y hasta tuvo que escuchar a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue. Además, advirtió que "el fútbol, la religión y la política sacan lo peor del ser humano".

Por su lado, Gaitán además agregó que la esposa de Jadue, "Nené", es "una mujer controladora, que va a llegar donde quiere a como dé lugar" y que a Jadue "lo ve como un títere". Eso sí, confesó que tuvo una "durísima" lucha con los modismos chilenos para protagonizar la serie.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, se puede ver en exclusiva por Amazon Prime Video.