Andrés Parra, el actor tras Jadue en "El Presidente": "El fútbol, la religión y la política sacan lo peor del ser humano"

Andrés Parra es el centro de la atención por estos días y no precisamente por la retransmisión de "El Patrón del Mal" que mantiene Canal 13, sino que porque este viernes estrenó la serie de Amazon Prime Video "El Presidente", que examina el ascenso y caída de Sergio Jadue en la ANFP y de paso el escándalo de corrupción en la FIFA.

"Jadue. Historia de una Farsa", de Gustavo Huerta, es sólo uno de los libros que sirvieron de inspiración para la producción de ficción que ya se puede disfrutar en el servicio de streaming. Cuando el periodista de TVN estaba concibiendo el escrito, recibió varias amenazas e incluso chantajes afectaron a su familia, para que no terminara su trabajo investigativo.

Al consultarle a Parra si en su caso pasó por algo similar al momento de crear la serie, el actor respondió a RedGol tajantemente con un "no, no, no", aunque sí hubo un episodio de tensión: "te voy a confesar algo. Estuvimos unos días en Miami. Yo decía ‘ay, encontrarnos y encontrarnos los dos disfrazados. Dos Jadues caminando por Miami. Diosito, por favor que aparezca", reveló entre risas.

El Sergio Jadue de Andrés Parra, en medio de una reunión de la Conmebol, durante un capítulo de "El Presidente".

Lamentablemente, "nunca apareció. Yo me hacía el loco, ponía tuits: ‘estamos aquí en Miami grabando’, así de pronto el huevón iba. Pero no, nunca cayó en mi trampa".

Por otro lado, en la conversación con RedGol, Parra hizo un viraje hacia el hecho de que a pesar de interpreter al principal dirigente del fútbol chileno, llego un momento previo en su vida en que se hartó del fútbol.

Según explicó, "es que mis hermanos eran muy aficionados a esa mierda de deporte (dijo entre risas). Se daban en la jeta y no dejaban ver televisión".

Pero había un tema más profundo que lo llevó a alejarse de la pelotita. "¿Sábes qué pasó también? En el colegio todos los niños quieren jugar fútbol y yo era gordo, era descoordinado. No tenía puñeta idea de jugar fútbol. Nunca me dejaron jugar, hacía el ridículo. ¡No! Tengo un trauma con el fútbol también yo creo".

"Ahora no es que lo odie. Yo me veo una final del mundial, me veo los partidos de la Selección Colombia, cuando van pal mundial y eso. Hasta ahí", planteó.

De hecho, "jamás me he pintado la cara de ningún color, ni he salido a dar una puñalada por defender un equipo de fútbol, no. Lo que es fútbol, religión y política saca lo peor del ser humano".

Entonces, la interrogante evidente es ¿cómo se entiende que tenga a figuras como Pablo Escobar, Hugo Chávez y Sergio Jadue en tu repertorio? Fue ahí el actor confeso: "Sí, soy un poco masoquista".

Andrés Parra también confesó a RedGol que hacer personajes como Jadue "te permiten un viaje delicioso", aunque también admitió que la transformación en el ex dirigente del fútbol chileno estuvo llena de obstáculos a sortear y que hasta escuchó a la Doctora Cordero para poder transformarse en Jadue.

"El Presidente", la serie que muestra el escándalo del FIFA Gate, centrado en la figura de Sergio Jadue, protagonizada por Andrés Parra, Paulina Gaitán y Karla Souza, se puede ver en exclusiva por Amazon Prime Video.