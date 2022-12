Muchas veces las producciones que tanto queriamos ver ya no seguirán a futuro, pero a veces, afortunadamente siguen su transcurso. Conoce cuáles son las producciones.

Cuando vemos una serie, siempre terminamos sintiendo cercanía con la producción y queremos que esta siga con nuevos capítulos, no obstante, a veces no es así. Es de público conocimiento que las plataformas streaming examinan la audiencia que causan sus producciones y deciden su continuidad o no. Es por eso, que si necesitas saber si tu serie favorita tendrá nuevos capítulos o su término, revisa la lista a continuación.

¿Cuáles son las series que se renuevan y cancelan?

Renovadas

Estas son las series que contínuan:

American Crime Story : temporada 3 (FX)

American Dad renovado : temporadas 18 y 19 (TBS)

American Horror Story renovado : temporadas 10, 11, 12 y 13 (FX)

American Horror Stories renovado : temporada 2 (FX en Hulu )

American Idol renovado : temporada 6 (ABC) – American Ninja Warrior

The Bachelor : temporada 27 (ABC)

The Bachelorette : temporada 16 (ABC)

Bachelor in Paradise : temporada 8 (ABC)

Back to Life renovado : temporada 2 (Showtime)

Bad Sisters renovado : temporada 2 (Apple TV+)

Chicago Fire : temporada 11 (NBC)

Chicago Med : temporada 8 (NBC)

Chicago PD : temporada 10 (NBC)

Duncanville renovado : temporada 3 (Fox)

Emily in Paris 4: Netflix

Soy Groot : temporada 2 (Disney+) – Renovada

Puedo ver tu voz : temporada 2 (Fox) – Renovada

Jimmy Kimmel Live : hasta la temporada 23 (ABC) – Judge Jerry renovado : temporada 3 (sindicación) – Judge Steve Harvey renovado : temporada 2 (ABC)

Las Kardashians : temporada 2 (Hulu) – Renovada (orden de dos temporadas)

The L Word: Generation Q : temporada 3 (Showtime) – Renovado

La Brea : temporada 2 (NBC) – Renovado

Last Chance U : temporada 4 (Netflix) – Renovado

Last Chance U: Basketball : temporada 2 (Netflix) – Renovado

El Señor de los Anillos : temporada 2 (Prime Video) – Renovado

Miracle Workers : temporada 4 (TNT) – Renovada

The Misery Index : temporada 3 (TBS) – Renovada

Miss Scarlet y El duque : temporada 2 (PBS) – Amor moderno renovado

New Amsterdam : temporada 5 (NBC)

The Old Man : temporada 2 (FX) – Renovada

On the Case With Paula Zahn : temporada 26 (ID) – Renovada

One of Us is Lying : temporada 2 (Peacock) – Renovada

Only Murders in the Building : temporada 3 (Hulu) – Renovado

Our Flags Mean Death : temporada 2 (HBO Max) – Renovado

Outer Range : temporada 2 (Prime Video) – Renovado

El residente: temporada 6 (Fox)

Ride With Norman Reedus : temporada 5 (AMC)

The Righteous Gemstones : temporada 3 (HBO)

Rise of the Teenage Mutant

Ninja Turtles : temporada 2 (Nickelodeon)

Renovado Riverdale : temporada 7 (The CW)

The Sandman : temporada 2 (Netflix) – Renovada

The Santa Clauses : temporada 2 (Disney+) – Renovada

Spider-Man: Freshman Year : temporada 2 (Disney+) – Renovado ( segunda temporada que se llamará Spider-Man: Sophomore Year )

The Ultimatum: Marry or Move On : temporada 2 (Netflix)

Ultraman renovado : temporada 2 (Netflix)

The Umbrella Academy renovado : temporada 4 (Netflix)

Yellowjackets renovados : temporada 3 (Showtime)

Yellowstone renovado : temporada 5 (Paramount Network)

Tú renovado : temporada 4 (Netflix)

The Young and the Restless renovados : temporadas 48, 49 , 50 y 51 (CBS)

Young Justice renovado : temporadas 4 (se traslada a HBO Max)

Young Rock renovado

Canceladas

Esta es la parte triste de la historia, a continuación damos a conocer las series que no seguirán más.

Step Up : temporada 3 (Starz)

Cancelado , Sanditon : temporada 3 (PBS) (después de una tercera y última temporada)

Minx : temporada 2 (HBO Max) – Cancelado

Shantaram : temporada 1 (Apple TV+) – Cancelada

Blockbuster : temporada 1 (Netflix) – Cancelada

4400 : temporada 1 (The CW) – Cancelada

Another Life : temporada 2 (Netflix) – Cancelado

Archivo 81 : temporada 1 (Netflix) – Cancelado

B Positive : temporada 2 (CBS) – Cancelado

The Baby-Sitters Club : temporada 2 (Netflix) – Cancelado

Bloodlands cancelado : temporada 2 (Acorn TV)

Card Sharks : temporada 2 (ABC) – Cancelada

Chrisley Knows Best : temporada 9 (USA Network) – Cancelado

Dinastía cancelada : temporada 5 (The CW)

High School Musical cancelado : The Musical: The Series : temporada 4 (Disney+)

Recursos humanos cancelados

The Imperfects : temporada 1 (Netflix) – Cancelado

A Little Late with Lilly Singh : temporada 2 (NBC) – Cancelada

Ordinary Joe : temporada 1 (NBC) – Cancelado

This Is Us : temporada 6 (NBC) – Cancelado (después de una sexta y última temporada)

The Time Traveler's Wife : temporada 1 (HBO) – Cancelado

Tom Swift : temporada 1 (The CW) – Cancelado

Work in Progress : temporada 2 (Showtime) – Cancelado

Para suscribirte a una cuenta de HBO Max, haz click aquí.

Para suscribirte a una cuenta de Netflix, haz click aquí.

Para suscribirte a una cuenta de Star + , haz click aquí.

Para suscribirte a una cuenta de Amazon Video , haz click aquí.

Para suscribirte a una cuenta de Disney +, haz click aquí.