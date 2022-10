Este próximo viernes 14 de octubre se emitirá el último episodio de la primera entrega de la serie spin off

La primera temporada, dirigida por el barcelonés J.A. Bayona ha sido un éxito popular que ha superado títulos propios de la plataforma streaming como "The Boys'" o "The Nine Perfect Strangers" en un tiempo récord de visualizaciones.

Una producción secuela sobre los queridos personajes de la película como también la aparición de nuevos en el relato, se ha ganado el favoritismo de los usuarios y generando encanto en sus fanáticos.

¿Existirá una segunda parte de El Señor de los Anillos Los Anillos del Poder?

El portal The Hollywood Reporte, en conversación con el showrunner de la serie, Patrick McKay, ha declarado la tardanza de la segunda entrega traduciendose en “un par de años” . Con el transcurso de la producción, la fecha estimada sería como mínimo a finales del año 2024 para seguir disfrutando de las aventuras de Galadriel, Elrond y compañía en la Tierra Media.

Sin embargo,el plazo estimado sigue siendo menor que la primera entrega de la serie de Amazon.

¿Cuántas personas han visto la serie?

La expectación de los fanáticos fue tan grande que se estima una audiencia de más de 25 millones de espectadores en todo el mundo, según lo confirma la propia plataforma norteamericana en el medio Wall Street Journal, siendo un acto sin precedentes ya que hasta ahora Amazon nunca había emitido cifras de visualizaciones de ninguna de sus películas ni series originales.

Una cifra no menor que impusa un desafío para el equipo de producción. La próxima temporada deberá encontrar la forma o manera de mantener esa audiencia como también aumentarla. Así mismo, los diseñadores y guionistas centraran atención y cuidados minuciosos en la elaboración de cada nueva temporada.

Aunque hayan fans molestos o decepcionados por el plazo de producción, esto podría jugar a favor de la serie spin off donde Amazon ha invertido grandes presupuestos en su construcción.