Los estrenos no se detienen y Amazon Prime Video nos tiene preparado para este mes los siguientes títulos:

1 de abril

El Internado: Las Cumbres, temporada 2

Un lobo como yo

Nunca, casi nunca, a veces, siempre

4 de abril

Jumani: The Next Level

7 de abril

Laura Pausini: un placer conocerte

8 de abril

Una cita con el pasado

Madres. Amor y vida, temporada 4

15 de abril

Outer Range

La Jauría, temporada 2

Las reinas de los cupones

22 de abril

Arifureta

Días Mejores

En la corte del principito

24 de abril

Respect

28 de abril

Bang Bang Baby

Hazme volar

29 de abril

Undone, temporada 2

I Love America

Clarice

