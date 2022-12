Este año ya se acaba y es inevitable ver todo el proceso que se vivió durante este tiempo. Netflix definitivamente se lució con todo en 2022 debido a que muchas producciones seriales tuvieron un rotundo éxito mundial que no dejó indiferente al público. Si no sabes nada de lo que hablamos, no te preocupes, daremos a conocer la lista de series más vistas para que disfrutes la pantalla de tu hogar con un excelente contenido.

¿Cuáles son las series más populares de 2022 en Netflix?

A continuación las series más vistas en la plataforma streaming.

Las 3 series más vistas de Netflix

Stranger Things 4

El gran final de Stranger Things cautivó a todos sus seguidores alrededor del mundo. Su cuarto episodio Querido Billy, es el más valorado según los fans, y no hay duda sobre ese criterio ya que es un capítulo apasionante, emotivo, tenso y absolutamente magnifico que pone a Max y sus traumas en el centro. Es además el episodio por el que hemos escuchado en bucle la canción 'Running Up That Hill' de Kate Bush, la canción que la serie ha convertido en un éxito mundial muchos años después.

Wednesday 1

Merlina simplemente es impresionante. Una reconocida actuación de Jenna Ortega y a Tim Burton como director. ¿Qué podría salir mal?, pues nada. La serie logró cautivar a los seguidores nostálgicos de Los Locos Adams, en un relato que nos trae a la peculiar hija del clan familiar como detective a resolver un misterio nunca antes conocido. Simplemente, no te puedes perder este estreno.

Dahmer

Protagonizada por una deslumbrante actuación de Evan Peters. La serie, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, nos muestra la historia del asesino más controversial de Estados Unidos, el cual tuvo métodos minuciosos para atrapar a sus víctimas y que su historia removió al mundo.

Así es, esperamos que el rey del streaming siga sorprendiendo a todos los cinéfilos con sus nuevas producciones y sobre todo a sus fieles suscriptores.