Netflix presentó este miércoles el primer tráiler oficial de Wednesday, la nueva serie de Tim Burton que traerá de regreso a la familia Addams a la pantalla chica.

La producción estará centrada en la vida adolescente de Merlina, interpretada por Jenna Ortega, en su nueva casa de estudios "Nevermore", la escuela donde se conocieron sus padres Morticia y Gomez.

En el adelanto se mostró a la actriz personificando a la terrorífica joven, personaje que alguna vez fue de Christina Ricci y Lisa Loring en versiones anteriores de la historia.

Además de Ortega, la serie es protagonizada también por Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie y Christina Ricci.

Merlina | ¿Quién es Jenna Ortega?

Jenna Ortega es una actriz estadounidense de 19 años que inició su carrera como actriz infantil. Su primer reconocimiento lo recibió por su papel de versión joven de Jane Villanueva en la serie Jane the Virgin de The CW.

Tras esto, participó en la serie de Disney Channel Stuck in the Middle como Harley Diaz y por ello recibió Premio Imagen a mejor actriz joven de televisión en 2018.

Eso no es todo, porque también se le vio como Ellie Alves en la serie You de Netflix y en The Babysitter: Killer Queen de 2020.

El año pasado, protagonizó junto con Maddie Ziegle el drama adolescente de HBO Max titulado The Fallout, cuya trama estaba enfocada en las masacres escolares que ocurren en Estados Unidos.

En 2022 la actriz se volcó al cine de terror y suspenso participando en las películas X, Studio 666 y la nueva versión de Scream. En esta última interpretó a la nueva protagonista Tara Carpenter.

Siguiendo esta misma línea, Ortega ahora está lista para regresar a la pantalla chica de la mano de Wednesday, serie que tiene contemplado su estreno para primavera de este año en Chile.