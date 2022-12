The Mandalorian no deja de ser un éxito. La serie en acción real, se ha convertido por méritos propios en un gran éxito mundial. Su historia, perteneciente al universo de Star Wars, ha conseguido millones de fans alrededor del mundo que esperan ansiosos sus nuevos episodios, en esta tercera parte. Es por eso que entregaremos todos los detalles que se saben al respecto sobre una de las producciones más queridas por el sitio streaming.

¿Cuál es el avance oficial de la tercera temporada de The Mandalorian?

A continuación damos a conocer el adelanto oficial sobre la tercera parte de The Mandalorian.

Todo un secreto, debido a que el final de la segunda temporada se sentía como el final de una etapa con la aparición de Luke Skywalker para acoger a Baby Yoda como su padawan. Solo nos queda seguir viendo en qué quedará esta trama, ya que la última trilogía de Star Wars nos hace sentir temerosos por el futuro de Grogu, sobre todo cuando aparezca por ahí un tal Ben Solo.

Un hecho que es evidente, es que Mando ha pasado por un cambio desde que ha estado junto a Baby Yoda, pero habrá que ver cómo decide continuar adelante tras reencontrarse sus caminos al final de El libro de Boba Fett.

¿Cuándo se estrena la tercera parte de The Mandalorian en Disney+?

El estreno de la tercera entrega de The Mandalorian será el 1 de marzo de 2023 por Disney +. Inicialmente se indicó que su lanzamiento sería en diciembre de 2021, lo que provocó cierta confusión cuando se supo que era la misma fecha del lanzamiento de The Book of Boba Fett. Finalmente, se aclaró que el equipo de la serie The Mandalorian, dejarían un espacio de descanso, provocando que su debut por el sitio streaming sea hasta el año que viene.

¿Cuál es reparto de The Mandalorian 3?

Este es el reparto que se ha confirmado hasta ahora de la temporada 3 de The Mandalorian: