The Mandalorian estrena tráiler de sus nuevos capítulos: ¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

"Ya no eres el Mandalorian”, así comienza el teaser de la esperada tercera temporada de The Mandalorian en Disney Plus que llegará próximamente a la pantalla y ya entregó el primer vistazo de lo que pasará.

Durante el evento D23 de Disney Plus, realizado este fin de semana, se han estrenado importantes teasers de reconocidas series e importantes anuncios sobre las nuevas producciones.

El avance muestra que después de reunirse con Grogu durante los eventos de El libro de Boba Fett, Mando (Pedro Pascal) se enfrenta a una serie de complejas situaciones, entre ellas con la armera, quien le señala: "Ya no eres un mandaloriano”.

Pero eso no es todo, ya que Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), le señala: "Tu culto fracturó a nuestra gente".

Durante la exposición de D23 estuvieron presentes Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, que se suma a la historia de la nueva entrega, Amy Sedaris, Emily Swallow y el director Rick Famuyiwa.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de The Mandalorian?

La tercera temporada llegará a la pantalla durante el próximo año. Revisa el tráiler a continuación.