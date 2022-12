¡Ya tiene fecha! The Mandalorian revela cuándo se estrena su tercera temporada

Un importante producción llega al sitio streaming de Disney +. Se trata de una tercera entrega de Mandalorian, la serie que trata sobre un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más lejanas y antiguas de la galaxia, sobre todo de la jurisdicción de la Nueva República.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian 3?

La tercera parte de The Mandalorian se estrena por Disney+, el día 1 de marzo de 2023. El anunciose dió a conocer en la pasada Comic con de Sao Paulo.

Respecto a esta noticia, no existen mayores detalles sobre los nuevos capítulos de la serie, lo que sí, es que marcará el retorno de Din Djarin, el personaje de Pedro Pascal, y Grogu luego de la importante participación que ambos personajes tuvieron en The Book of Boba Fett.

¿Quién integra el equipo creativo de The Mandalorian 3?

Jon Favreu fue el encargado de utilizar su pluma para escribir gran parte de los episodios de la nueva temporada, mientras que Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa y Carl Weathers serán los directores de la producción. En tanto, se espera el regreso de Giancarlo Esposito como Moff Gideon, Katee Sackhoff como Bo-Katan y Amy Sedaris como Peli Motto.

¿Cuál es el argumento de The Mandalorian 3?

Como señalamos anteriormente, no existen adelantos o detalles concretos sobre la historia de los nuevos capítulos de The Mandalorian 3, pero la gran parte del foco narrativo debiese estar en la disputa del Dark Saber que tiene en su control el Mandaloriano.

¿Cuál es el reparto de The Mandalorian?

Su elenco frecuente es integrado por:

Pedro Pascal como Din Djarin / El Mandaloriano.

Grogu / "El Niño.

Amy Sedaris como Peli Motto.

Temura Morrison como Boba Fett.

Misty Rosas como Frog Lady.

Mercedes Varnado como Koska Reeves.

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze.

Giancarlo Esposito como Moff Gideon.

Gina Carano como Cara Dune.

Omid Abtahi como Dr. Pershing.

Ming-Na Wen como Fennec Shand.

Si no sabes como suscribirte a Disney +, haz click aquí.