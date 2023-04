Strange Way of Life, la nueva película de Pedro Pascal, revela sus primeras imágenes

Una interesante producción cinematográfica está cerca de estrenarse en pantalla. Se trata del western queer de Pedro Almodóvar, su cortometraje “Strange Way of Life”, el cual está protagonizado por dos grandes intérpretes del cine, Pedro Pascal, nuestro querido actor chileno, y el artista escénico Ethan Hawke. La cinta tendrá su debut en el Festival de Cannes y promete sorprender en el evento. Además, se dio a conocer una imagen del film. Descubre más detalles en el siguiente título.

¿Cuál es la imagen revelada de “Strange Way of Life”?

A continuación, damos a conocer la imagen del cortometraje de Pedro Almodóvar.

¿Cuál es la sinopsis oficial de “Strange Way of Life”?

La sinopsis oficial dice que “después de veinticinco años, Silva (Pedro Pascal) recorre el desierto en su caballo para visitar a su amigo el sheriff Jake (Ethan Hawke). Ambos celebran el encuentro, pero a la mañana siguiente Jake le dice que el motivo de su viaje no es recordar su amistad”.

Hace algunos meses, el destacado cineasta Pedro Almodóvar fue entrevistado por la mismísima Dua Lipa en su podcast “At Your Service”, espacio en el cual pudo brindar más detalles del proyecto. Confirmó que se trata de un western queer. “Se trata de la masculinidad en un sentido profundo porque el western es un género masculino. Lo que puedo decirte sobre la película es que tiene muchos elementos del western. Tiene al pistolero, tiene el rancho, tiene al sheriff, pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no tienen es el tipo de diálogo que no creo que una película del Oeste haya capturado jamás entre dos hombres".

¿Cuál es el reparto de “Strange Way of Life”?

El elenco es integrado por Ethan Hawke como Jake y Pedro Pascal como Silva. Pero el resto del elenco está integrado por Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina.

¿Cuándo se estrena “Strange Way of Life”?

El film se estrena en Cannes en mayo de 2023.