La intérprete reveló que casi trabajó con el protagonista de The Last of Us en una película, sin embargo, se decidieron por otro actor.

La reconocida actriz chilena Blanca Lewin estuvo presente en una de las ediciones más recientes del noticiero Hora 25, en donde reveló que estuvo a punto de trabajar con Pedro Pascal en una película, sin embargo, no se concretó.

En el programa de canal NTV junto a Isabel Plant, la actriz se refirió a la increíble carrera del intérprete chileno que triunfa en Hollywood. Pascal, que protagoniza The Last of Us y The Mandalorian, se ha convertido en uno de los actores más prominentes de la industria.

Blanca Lewin reveló que casi trabajaron juntos. “¿Tú sabes que una vez yo casi actúo con Pedro Pascal en una película?“.

Ante la sorpresa de la conductora, Blanca añadió: "Si, pero nadie lo conocía, entonces como que no sabíamos y el director me dijo '¿por qué no traemos a un actor chileno como de tu entorno? Y llamamos a Pablo Cerda".

"Mi hija (Marina) me lo reprocha hasta el día de hoy, dice: ¿Por qué? ¿Por qué dijeron que no a Pedro Pascal? Pero no lo conocíamos”, agregó.

El éxito de Pedro Pascal

El actor nacional ha construido una gran carrera en Hollywood, en donde actualmente protagoniza la serie de HBO, The Last of Us, y la de Disney+, The Mandalorian. Pascal, también participó en grandes producciones como Game of Thrones, en donde interpretó a Oberyn Martell.

Igualmente, participó en producciones como Law & Order, Charlie's Angels, Body of Proof, Nikita, Homeland y Narcos, entre otros.