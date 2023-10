Para todos los fanáticos del cine de acción, hay grandes noticias, puesto que se ya está disponible Misión Imposible 7: Parte 1 por streaming. La cinta protagonizada por Tom Cruise, promete sorprender a los suscriptores y seguidores de la legendaria saga. Revisa cuándo y dónde ver la película dirigida por Christopher McQuarrie.

¿Dónde ver Misión Imposible 7: Parte 1?

Por fin se cumplió el deseo de quienes siguen la legendaria saga Misión Imposible. Y es que el film, está disponible en la plataforma streaming de Apple TV + desde el 10 de octubre donde se podrá comprar por $10.900.

Ha llegado el día que muchos esperaban, así que si pensaste que no tendrías panorama para este próximo fin de semana, pues ya sabes que la primera parte de Misión Imposible 7 está online por streaming.

¿De qué se tratará Misión Imposible 7: Parte 1?

De acuerdo a la sinopsis oficial, Misión Imposible 7 Parte 1, tratará sobre “Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan”.

¿Qué ha dicho la crítica de Misión Imposible 7: Parte 1?

‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ ha logrado ser un éxito en críticas cinematográficas, contando un 99% de apreciaciones positivas en Rotten Tomatoes con casi 150 críticas.

Joe Deckelmeier, redactor destacado del del sitio Screen Rant, llamó a esta entrega, “su nueva película favorita” de la saga y resaltó la participación de Hayley Atwell: “¡Misión imposible 7 es fenomenal! Hayley Atwell se roba todas las escenas en las que se encuentra. Esta es ahora mi película favorita. Con la IA como villana, esto se siente como un cuento con moraleja. La acción tenía mi corazón elevado. Esa escena del tren es alucinante”.

Umberto González, de The Wrap: “Misión imposible 7 es fantástica con escenarios locos y un villano muy oportuno”.

Steven Weintraub, de Collider: “La película de dos horas y 30 minutos más rápida que he visto en mucho tiempo. Una de las mejores películas que he visto este año y Tom Cruise lo ha vuelto a hacer. Exige ser visto en la pantalla más grande. No puedo recomendar esta película lo suficiente”.

Aquel panorama resulta inédito para una saga taquillera. Además, solo se ha estrenado la primera parte de la cinta, así que esperamos volver a sorprendernos con el proyecto final de esta legendaria franquicia.