¿Estará en Netflix? Spider-Man Across The Spider-Verse fija su fecha de estreno online

Muchos fanáticos de Spider Verse, se preguntan cuándo podrán ver la segunda parte de la trilogía que cautivó a los seguidores del Hombre Araña. De ese modo, se dio a conocer que la cinta estaría en Netflix, pero no hay noticias de que sucederá en Latinoamérica. Conoce lo que se sabe hasta el momento, y los detalles completos del film.

¿Spider-Man Across The Spider-Verse estará en Netflix?

Gran expectación ha causado el anuncio del sitio streaming de Netflix sobre el estreno de Spider-Man Across The Spider-Verse para el día 31 de octubre. No obstante, este lanzamiento sería solo en Estados Unidos, lo que provoca dudas y curiosidad si la película estará en Latinoamérica.

Hasta el momento, no existe una noticia oficial sobre la plataforma streaming que recibirá en su catálogo la cinta Spider-Man Across The Spider-Verse a Latinoamérica y especialmente Chile. Además, Netflix no ha dado confirmación de presentar la cinta, debido a que en Sudamérica y México la película anterior de Spider-Man, Into the Spider-Verse; está en las plataformas de Prime Video y Disney Plus.



Es por eso que, lo único que queda es estar atentos a las novedades del estreno del film por streaming, y sobre todo, cuál será el sitio. Asimismo, plataformas como HBO Max, se incluye en las opciones de lanzamiento. Y es que, hace tan solo unas horas, se filtró que la producción sería presentada en el catálogo de aquel streaming en noviembre de este año.

¿De qué trata Spider-Man Across The Spider-Verse?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” presenta la segunda parte de esta emocionante historia de Miles Morales. El adolescente inicia una nueva aventura a través del multiverso junto a Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People.

Estos personajes deberán combatir contra “The Spot”, un poderoso villano que representa una gran amenaza. Según su director Kemp Powers, él será el principal antagonista en las dos próximas entregas que está preparando.“Es un villano interesante porque parece una broma, pero cuando realmente miras sus poderes, hay un potencial increíble (…) Digamos que él y Miles están conectados de maneras sorprendentes”, señaló a Total Film.

En el transcurso de la historia, su protagonista deberá redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a quienes más ama. Toda esta emocionalidad, se´rs presentada en una producción que cuenta con seis estilos de animación distintos.

“La primera película tenía un estilo de animación que domina la película. Esta cinta tiene seis (…) Así que estamos tomando esas herramientas, agregando todo lo que aprendimos en ‘The Mitchells Vs The Machines’, y haciéndolas crecer aún más”, dijo el guionista Phil Lord a Empire.

Queridos fanáticos, debemos informar que no existen escenas post créditos en la cinta “Spider-Man: A través del Spider-Verso”, por lo que puedes salir de la sala de cine después de la última escena sin preocuparte por perderte ningún detalle o indicio sobre el futuro del “Spider-Verse”.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

De acuerdo a lo que se sabe oficialmente, el film se estrenará en marzo de 2024.