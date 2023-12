Con posters de las protagonistas de House of The Dragon 2: avisan fecha del primer tráiler

La segunda temporada de House of The Dragon es una de las producciones más esperadas por los fanáticos del Universo GOT. Asimismo, mientras todos están expectantes de su estreno, se dio a conocer un poster oficial de esta nueva entrega tan anhelada por los suscriptores de HBO Max.

¿Cuál es el poster oficial de House of The Dragon 2?

El póster oficial de House of The Dragon 2 es el siguiente:

Primero podemos ver a Rhaenyra y luego a Alicent. ¿En qué terminará esta historia? Eso no lo sabemos, lo que sí, es que esta segunda temporada promete sorprender a los fanáticos de este universo fílmico.

¿Cuándo se estrena el tráiler de House of The Dragon 2?

De acuerdo a información oficial obtenida por RedCarpet, el estreno del tráiler de la segunda temporada de House of The Dragon será mañana sábado 02 de diciembre, al rededor de las 13:00 horas.

Por tanto, agéndalo en tu memoria, para que así puedas descubrir de primera lo que se viene en esta nueva entrega.

House of The Dragon: un éxito total

Una gran recepción obtuvo la primera temporada de “La casa del dragón”, la cual finaliza en octubre de 2022 con una audiencia total de 9.3 millones de espectadores, según datos de Warner Bros. Discovery. Asimismo, su episodio final deslumbró en visualizaciones, titulado “La reina negra”, se convirtió en el episodio más visto en HBO desde el final de “Juego de tronos” en 2019, que logró reunir a 19.8 millones de seguidores.

Tras estos prometedores niveles de audiencia y seguimiento, el universo escrito por George R. R. Martin ha sido de gran interés por los fanáticos de las historias maravillosas y sobre todo para los estudios de producción. Además, cabe señalar que, después del cierre de la serie original, que se emitió con gran éxito entre 2011 y 2018, la audiencia sigue en pie, moviendo un producto literario arraigado en géneros en la fantasía, acción, drama y el romance. Asimismo, estas series también incorporan una visión política de la humanidad como esta quiere tener poder y de las clases sociales.

¿Cuántos capítulos tendrá la segunda entrega de House of The Dragon 2?

Esta nueva temporada contará con ocho episodios. La noticia al ser anunciada, sorprendió a los fanáticos, debido a que muchos comentaron que eran pocos episodios, sin embargo, de acuerdo a Deadline, esta decisión se debió a causa del de los recortes en el guión para ajustar la historia, no de tipo presupuestario.

¿Cuál es el reparto oficial de House of The Dragon 2?

El elenco oficial de la serie es el siguiente:

Emma D’Arcy interpretará a Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke a Alicent Hightower, Matt Smith a Daemon Targaryen, Fabien Frankel a Ser Criston Cole (quien permanece eternamente joven) y Eve Best a Rhaenys Targaryen.

Muchos se preguntaban si se unirán nuevos personajes en esta segunda temporada, y la respuesta es sí, a continuación, estos son los actores que se incluyen en el reparto.

Freddie Fox asumirá el papel de Ser Gwayne Hightower, el hijo del malvado Otto Hightower y hermano de la reina Alicent, alineándose, por supuesto, con los partidarios de los “verdes”. Por otro lado, Rhaenyra contará con la interpretación de Abubakar Salim, quien dará vida a Alyn of Hull, un hábil navegante de los Velaryon. Además, Simon Russell se unirá como Ser Simon Strong, tío de Lord Larys, mientras que Gayle Rankin tomará el papel de la sanadora Alys Rivers.