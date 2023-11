House of the Dragon: Revelan cuándo se estrenará la segunda temporada en HBO

Muchos fanáticos esperan saber noticias sobre la segunda temporada de House of The Dragon. Finalmente, se revelaron nuevos detalles de su estreno y cuál sería la fecha estimada donde podremos disfrutar sus inéditos capítulos y la continuación de la historia sobre la familia Targaryen.

¡Revelan cuándo se estrenará House of The Dragon 2!

Durante un evento de prensa de Nueva York, se presentó el trailer de la segunda temporada de House of The Dragon, aunque los detalles del contenido, se mantuvieron discretos durante la jornada.

Asimismo, el jefe de la cadena HBO, Casey Bloys, reveló que se estrenará a “principios del verano” de 2024 en la plataforma streaming. Por ese lado, lo más probable es que el estreno de la esta segunda entrega sería entre junio y agosto del próximo año.

La segunda temporada de “House of the Dragon” inició el 11 de abril en Warner Bros. Leavesden Studios. De ese modo, la producción no se vio afectada por la huelga del Writers Guild of America (guionistas y escritores), que comenzó el 02 de mayo y duró hasta el 27 de septiembre, ni por la huelga de SAG-AFTRA, que comenzó el 14 de julio. Asimismo, la serie no se vio interferida en su proceso, debido a que los guiones se habían finalizado antes de que comenzara la filmación.

Tras esto, los guionistas no se encontraron trabajando en “House of the Dragon” durante el período de huelga, aunque el showrunner Ryan Condal permaneció en el set en un papel exclusivamente de productor. Además, cabe señalar que, los actores que integran el elenco de la producción forman parte del sindicato británico Equity en lugar de SAG-AFTRA.

¿De qué tratará House of The Dragon 2?

Hasta el momento, no se ha revelado una sinopsis oficial de House of The Dragon 2, no obstante, si consideramos los últimos sucesos que sucedieron en la primera entrega de la serie y la adaptación de las novelas de George R. R. Martin, en estos nuevos episodios, podremos seguir viendo ‘La danza de los dragones’, como se denomina al periodo de guerra civil en la Casa Targaryen.

¿Cuántos capítulos tendrá House of The Dragon 2?

La segunda temporada consistirá de 8 episodios.

¿Quiénes forman parte del elenco de House of The Dragon 2?

Esta nueva temporada vuelve con los siguientes intérpretes: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Además, también se incorporan, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Y eso no es todo, debido a que se incorporan nuevos actores en esta segunda temporada tales como, Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.