¿Cuándo se estrena House of the Dragon 2? Ratifican fecha de estreno de segunda temporada

Muchos fanáticos esperan noticias de House of The Dragon 2 en HBO Max. Asimismo, cuando la industria cinematográfica pasaba por una fuerte crisis, no existían novedades de ninguna producción. Sin embargo, el reporte de un medio estadounidense ratificó una fecha de lanzamiento para la serie de dragones en el sitio streaming.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon 2?

De acuerdo al reporte de Variety, HBO se encuentra más que emocionado por estrenar los nuevos capítulos de esta historia medieval en su catálogo. El estreno de su segunda temporada se llevaría a cabo en verano de 2024 de Estados Unidos, por tanto en Latinoamérica sería en invierno del próximo año.

Además, el medio de comunicación indica que se espera una tercera temporada, y que la serie pudo finalizar el rodaje de la temporada 2 durante las huelgas, dado que los guiones ya estaban finalizados y la producción se encuentra bajo un contrato sindical en Inglaterra.

Hecho puntual que confirmó Geoge Martin a través de su blog, señalando el excelente trabajo del equipo detrás de la serie.

“La segunda temporada comenzó a rodarse el 11 de abril y continuará en Londres y Gales. Los guiones de los ocho episodios se terminaron hace meses, mucho antes de que empezara la huelga. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones para abordar las notas de la HBO, mis notas, preocupaciones sobre el presupuesto, etc“, aseguró George Martin en mayo de 2023 a través de su blog.

“Los guionistas han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el reparto y el equipo, y por supuesto, de los dragones“, declaró el escritor.

¿Cuántos capítulos tendrá House of The Dragon 2?

Esta nueva temporada tendrá 8 episodios y contará con un elenco integrado por: Emma D’Arcy (Wanderlust) como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (The Crown) como Daemon Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Eve Best como Rhaenys y a Rhys Ifans como Otto, entre otros.