Luego de más de 4 meses de comenzada la Huelga de Guionistas de Hollywood y durante este martes, por fin se llegó a un acuerdo entre el Writers Guild of America (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

Hay que recordar que la huelga ha mantenido detenidas las producciones, futuros estrenos y proyectos de películas y series que se estaban trabajando hace un tiempo en la industria.

¿Vuelven las series y películas?

Este martes se finalizó la huelga de guionistas de Hollywood y que hace un tiempo se había informado de una oferta tentativa de acuerdo el que se ratificó este martes cuando las juntas directivas de la WGA Oeste y WGA Este votaron por unimidad para levantar la orden de huelga.

El acuerdo cesa la huelga y los guionistas se someterán a un voto de ratificación que se darán entre el 2 y 9 de octubre. Si bien de momento los guionistas pueden trabajar lo cierto es que de rechazarse el acuerdo por parte de los miembros, la huelga se reanudaría.

En el acuerdo se determinó que la IA (Inteligencia Artificial) no podrá reescribir o escribir material literario y el material que sea generado por IA no será considerado algo original. Pero en este mismo se explica que los guionistas si podrán hacer uso de la IA si la empresa lo autoriza, aunque las empresas no pueden exigirles trabajar con IA.

Con el acuerdo se negoció también el pago por las transmisiones de streaming y se verá una remuneración de acuerdo a las reproducciones nacionales e internacionales.

Cabe destacar que el convenio colectivo de la WGA con la AMPTP estará vigente durante tres años. Aunque mientras se lleva a cabo el proceso de ratificación los guionistas podrán volver al trabajo y reanudar los proyectos dentro de la industria.

Esto no significa que se retomará el trabajo rápidamente, ya que hay que recordar que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) continúa en huelga y aún no llegan a un acuerdo con la asociación de los estudios.

Sin duda este acuerdo si genera esperanza de que los actores lleguen prontamente a un acuerdo con los estudios para así volver a retomar los trabajos y darle cese a la paralización.