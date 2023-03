La exitosa producción spin off de Game of Thrones, anunció cuántos episodios tendrá su segunda temporada.

House of the Dragon revela cuántos capítulos tendrá su temporada 2

Sin duda que, la serie House of the Dragon logró ser un rotundo éxito en las pantallas de HBO Max. La ficción de fantasía se centró en el drama familiar de los Targaryen, lo que atrajo de forma directa a los nostálgicos de Game of Thrones y quienes esperaban saber más de Westeros tras algunos años sin actividad. Ahora, la producción va por su segunda entrega, la cual reveló cuántos episodios tendrá. Revisa la cifra en el siguiente título.

House of the Dragon informa cuántos capítulos tendrá su temporada 2

Según el reporte de Collider, la segunda temporada de House of the Dragon tendrá ocho capítulos, es decir, dos menos en comparación con la primera temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda entrega de House of the Dragon en HBO Max?

Tal como lo indica el medio, la serie tendrá su lanzamiento en la plataforma streaming en el verano de 2024 y, como mencionamos antes, tendrá menos capítulos que su bloque anterior, hecho que podría decepcionar a los más leales.

¿Habrá tercera temporada de House of the Dragon en HBO Max?

Según menciona Collider, la tercera entrega de la serie, está siendo planeada por el equipo creativo y que tiene posibilidad de ser aceptada por HBO muy pronto. Sin lugar a dudas, será una extensa espera hasta su estreno el verano que viene, un camino largo, pero será recompensado con muchos números de reproducción y una buena recepción en las redes sociales.

La ficción logró ser un gran acierto para HBO, demostrando así, que el género de fantasía puede ser adaptado a series y no solo a películas. Esperamos saber pronto más noticias sobre este gran estreno, el cual ha sido bastante anhelado por sus seguidores y suscriptores del sitio streaming.