Si Game of Thrones ya tuvo un recorrido alucinante para los fanáticos, ahora acaba de dar un paso más para mostrar todo su potencial, luego de que HBO Max cargó en su catálogo todos los episodios de la producción épica en formato 4K para que puedan ser revisados por sus suscriptores.

Basada en la exitosa saga de novelas de George R.R. Martin, la serie ostenta el récord de ser la serie dramática más premiada de la historia de la televisión, con un total de 161 nominaciones a los Emmy y 59 victorias.

El drama también es el programa más visto de la historia de HBO, con una promedio de 46 millones de espectadores en Estados Unidos en la última temporada.

"Desde batallas épicas como Blackwater y Battle of the bastards, hasta escenas emotivas como Hold the door, y los impactantes giros de The Red Wedding y The Red Sept Explosion, los fans se verán inmersos en el mundo de Westeros de formas nunca vistas", es lo que prometen desde HBO Max, en medio de los preparativos para el estreno de la precuela La Casa del Dragón.

Game of Thrones demuestra todo su potencial en 4K

¿Qué significa esto? Desde HBO Max celebran el haber lanzado las ocho temporadas de Juego de Tronos en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos a nivel global, en dispositivos seleccionados.

Estos formatos "hacen que los episodios se vean más nítidos y con colores más profundos y ricos, a la vez que cuentan con un audio atmosférico".

Eso sí, los usuarios de Estados Unidos deben estar suscritos al plan sin anuncios para acceder a los capítulos.

Game of Thrones: Estos son los dispositivos en que se puede ver la serie en 4K

Los dispositivos seleccionados para estos formatos adicionales son:

- Amazon Fire TV Stick 4K y Fire TV Cube

- Televisores Android

- Apple TV 4K

- Google Chromecast Ultra y Chromecast con Google TV

- Cox Contour 2 y Contour Stream Player

- 4K LG Smart TVs

- Roku Ultra 4800x, Roku 4k TVs, Roku Premiere y Roku Streaming Stick+

- Televisores Samsung 4K

- VIZIO 4K Smart TV

- Xbox One S, Xbox One X y Xbox Series X|S

- Xfinity X1 (Xi6) y Flex

- XClass TV