El actor chileno Pedro Pascal en los últimos años ha alcanzado una popularidad enorme y se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Hollywood, demostrando su calidad de actor al interpretar personajes en grandes películas y series cómo The Mandalorian, Wonder Woman 1984 y The last of Us que ha tenido un gran éxito en el mundo. Ahora el chileno será protagonista de “Strange Way of Life” (Extraña Forma de Vida) de Pedro Almodóvar. Revisa a continuación de qué trata la nueva película de Pedro Pascal y con quién actuará.

¿De qué trata Strange Way of Life y con quién actuará Pedro Pascal?

La nueva película de Pedro Almodóvar será filmada en inglés y será un western queer, osea estará ambientada en el viejo oeste estadounidense con una propuesta gay, protagonizada precisamente por el actor chileno Pedro Pascal y Ethan Hawke. Esto es lo único que se sabe de la producción ya qué el director no ha querido revelar más información sobre la interesante película. Pero afirmó que la cinta cumplirá con las características del cine western, incluyendo los animales, uso de armas, policías, rancho, etc.

El director señaló lo siguiente adelantando lo nuevo que se viene junto a Pedro Pascal: “Entonces, lo que puedo decirles sobre la película es que tiene muchos elementos del oeste, tiene pistoleros, tiene el rancho, tiene al sheriff. Tiene la ciudad, tiene tiene el enfrentamiento, pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no tienen es el tipo de diálogo que no creo que una película occidental haya capturado nunca entre dos hombres”.

Tratará profundamente la masculinidad en el sentido de que hay dos hombres que se aman pero viven en una situación opuesta, sin duda, querremos ver a Pedro Pascal en esta versión de viejo oeste más diverso.

¿Cuándo se estrena Strange Way of Life?

El director Pedro Almodóvar señaló al podcast Dua Lipa: At Your Service que la película se estrenará en mayo en el Festival de Cine de Cannes, el cuál sin duda tendrá un excelente debut.