Chino Ríos a meses de la grave acusación y su arrepentimiento: "No le tengo mala a Pamela Jiles"

Marcelo Chino Ríos recordó la polémica que desató con una acusación de violación contra la diputada Pamela Jiles, de la que posteriormente se arrepintió e incluso tuvo una amenaza de demanda de vuelta de parte de la parlamentaria. Ahora, a casi cuatro meses de la controversia y con la situación más calmada, el ex tenista aseguró que no tiene problemas con la representante del Partido Humanista.

Todo se desató cuando en medio de una conversación con el programa de Patricia Maldonado "Las Indomables", el ex número uno del mundo contó que "ella antes hacía entrevistas, ¿cierto?. Yo era chico, tenía 14 años fue a mi casa, me sentó en la cama y me hizo una entrevista para el canal no sé qué chucha, me empezó a conversar".

"Me dijo 'la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha'. Ella, Pamela Jiles".

"¡Me intentó de violar, hueón!", aseveró acusando a Jiles. "Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros".

Poco después, el ex tenista se retractó de sus dichos y publicó una disculpa a través de su cuenta en Instagram, indicando que "quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema".

La diputada no consideró su retractación y anunció acciones legales en contra del tenista. Mientras, la polémica crecía y no sólo inundaba sitios y programas de farándula online, sino que incluso saltó a los noticieros del momento.

El Chino entonces reaccionó desafiante: "tenga claro lo que pasó ese día, porque la memoria es frágil".

Ahora, en el programa de Martín Cárcamo, al momento de ser consultado por el tema, Ríos indicó que "es verdad que ella me entrevistó cuando yo era muy chico. Creo que para ‘Informe Especial’. Y ella me dice ‘terminemos la entrevista en la ducha’. Estaba mi mamá".

"Yo me retracté de lo de la violación, que sonó fuerte, no lo debí haber dicho. Mal. Yo le dije ‘demándame, pero demándame luego porque en marzo voy a estar ocupado’. No le tengo mala a Pamela Jiles. No la conozco para nada, no tengo nada en contra de ella", aseguró ahora con los ánimos decantados.