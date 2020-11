Chino Ríos recula y aclara: "Pamela Jiles nunca me trato de violar"

Marcelo Chino Ríos se lanzó con una feroz acusación en contra de la diputada Pamela Jiles, en medio de una conversación con el programa de Patricia Maldonado "Las Indomables", donde aseguró que la periodista había intentado violarlo.

"Yo era chico, tenía 14 años fue a mi casa, me sentó en la cama y me hizo una entrevista para el canal no sé qué chucha, me empezó a conversar", contó en la instancia transmitida por Youtube.

Para luego añadier que "me dijo 'la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha'. Ella, Pamela Jiles".

"¡Me intentó de violar, hueón!", gritó acusando a Jiles. Algo que detonó una batahola de reacciones en redes sociales, al punto de que "Chino Ríos" se ha mantenido entre los temas más comentados de Twitter.

Pero pasaron sólo horas para que el ex número 1 reculara y se arrepintiera de sus dichos. Por medio de Instagram, el tenista se volcó a dar explicaciones y aclarar por qué hizo tales aseveraciones.

"Que manera de pasarlo bien ayer en el programa", partió diciendo Ríos en su publicación. Esto para luego indicar que "si quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quizo violarme la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema".

"Repito en ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad", sentenció el ex tenista.