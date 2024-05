La diputada Pamela Jiles estuvo presente en un nuevo episodio de Podemos Hablar en donde fue consultada por su opinión sobre ciertas figuras políticas y sus posibilidades de llegar a la Moneda.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, además de la parlamentaria, también estuvieron presente la actriz Catalina Pulido; la cantante Carolina Molina, “La Rancherita”, y Daniela, “La Leona”, Asenjo, boxeadora chilena oriunda de Valdivia, campeona Mundial Silver CMB.

A través de una divertida dinámica, el animador del espacio le mostró imágenes de distintas figuras de la política y también de la farándula, en donde Jiles entregó sus opiniones y también comentó su parecer sobre las oportunidades que algunos tienen de llegar a la presidencia.

El análisis de Pamela Jiles para las próximas presidenciales

En la actividad, la diputada analizó a las posibles candidatas para las próximas presidenciales.

Sobre la alcaldesa Evelyn Matthei, la diputada señaló: “Parece candidata segura y tiene enormes posibilidades, tiene que jugarse el todo por el todo, porque es una mujer que tiene 70 años, está como tuna, está espléndida”.

“Pero no está en el comienzo ni en el medio de su carrera política. Yo creo que a ella se le podría funar esta oportunidad y ella no lo tiene claro, no lo tiene visualizado. Si Michelle Bachelet decide presentarse a la elección presidencial, mi pronóstico es que le gana a Matthei”.

“Matthei que tiene prácticamente la carrera segura, se vería confrontada a un tercer periodo de Michelle Bachelet en la presidencia“, expresó.

Mientras que sobre Carolina Toha, actual Ministra del Interior y Seguridad, señaló: “Ni una posibilidad, yo creo que ella ha ido perdiendo capital político aceleradamente”.

Acerca de la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejos señaló: “Yo creo que puede ser que vaya a una primaria, pero creo que ella no va a ser la candidata de gobierno de hoy, yo creo que el candidato no está en esta fotografías y creo que ese candidato va a ser Gonzalo Winter. Creo que tiene una potencialidad, yo creo que va a ser el candidato del sector.