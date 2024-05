Este domingo se emite un nuevo capítulo de Podemos Hablar. El nuevo capítulo del programa de conversación conducido por Julio César Rodríguez tendrá a Pamela Jiles, Catalina Pulido, Carolina Molina y Daniela Asenjo como sus invitadas.

La diputada y periodista será la invitada principal del espacio y tendrá un momento de conversación más extenso con JC y conversará sobre su carrera en la política actualmente y también para lo que se viene a futuro.

Historia con Sebastián Piñera

En una de las dinámicas del programa de esta noche, Jiles contará una historia sobre su trabajo y una de las curiosidades es que tiene a Sebastián Piñera como uno de sus protagonistas.

Y es que la diputada relata como el expresidente le ayudó a conseguir trabajo en reiteradas ocasiones y también la ayudo en estas mismas ocasiones. Destacando que fue él quien la ingresó al mundo de la farándula.

“Él me ingresó a mí a la farándula, fue Sebastián Piñera, personalmente, a través de un llamado telefónico. Pero no solo eso, sino que, y ese era un trabajo curioso que me consiguió“, comenzó relatando la periodista.

“Piñera me salvó tres veces, en cosas laborales, en su vida. La primera fue cuando le hice una entrevista hace un montón de años atrás… luego muchos años después, yo tenía… estaba en un canal que no me acuerdo como se llamaba e hice un programa llamado ‘La Pluma’ para entrevistar políticos con vedettes desnudas alrededor de ellos, ningún político quería ir y yo desesperada con mi proyecto digo ‘voy a llamar a Piñera’ y van a creer que me salvó. Fue y no conforme con eso, años después me salvó por tercera vez“, agregó.

“Ahí es la conseguida de pega (en la tercera vez), porque yo aparecí en una franja electoral, promoviendo a un candidato distinto a Sebastián Piñera, que era candidato en ese momento. Lavín y Piñera eran candidatos, yo digo algo en la franja electoral y me echaron. Ustedes me creerán que me llama Piñera y me dice que consideraba que era un atentado a la libertad de expresión… él para resarcir esa injusticia me convocaba al día siguiente a CHV, para qué empezará a trabajar en SQP“, finalizó su relato la denominada “Abuela”.