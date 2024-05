En el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena este domingo 19 de mayo a las 22:30 horas en Chilevisión estará presente Anita Alvarado. La Geisha chilena es la nueva y más reciente invitada del espacio de conversación conducido por Julio César Rodríguez.

La mujer compartirá pantalla junto con Renata Bravo, Felo y Andrés Celis, con una conversación que se tomará la noche de este día domingo, en el segundo día de emisión del programa.

Detalles de su serie en Netflix

Una de las cosas de las que hablará Anita Alvarado durante su paso por el programa durante esta noche es de la serie de su vida que se está preparando en Netflix.

Y es que hace unos días Chile se enteraba de que la famosa Geisha chilena tendría una serie en la gran plataforma de streaming conocida mundialmente en la que se relataría su vida en una serie de ocho capítulos.

Sobre que Netflix haya querido adaptar la historia de su vida, explicó que: “Significa que es lo más inteligente, que pueda ser, porque no hay una historia que tenga de todo como la mía… Uff tiene varios, tiene sexo, drogas, trata de blancas, tiene dejar a tus hijos“.

Sobre la gestión del proyecto destacó que desde hace años que se encuentra interesada en hacer películas de su vida o series y teleseries. Incluso llega a contar una historia de un contrato con Mega y una teleserie que se le pagó, pero que no se llevó a cabo. Junto con esto, otra propuesta que no le agradó.

“Pasaron otros años, vinieron otra gente que no conocía y que no me parecía interesante, la propuesta que me estaban haciendo era como… No, yo sé lo que valgo y lo que viví, lo que sufrí, lo que tuve que hacer, mi vida tiene de todo entonces, dije que no porque además las propuestas del chileno son casi como vacías“

Sobre la propuesta de Netflix destacó que esta le pareció interesante y además con ficción, pero sin perder la esencia de la historia, siendo basada en su libro “Me llamo Anita Alvarado” de 2002.

“Yo solo firme para una serie (…) solamente firme por eso. Para que la película, el documental, quedará libre, o las teleseries, quedarán libres, para que otros la comprarán“, explicó.

Eligió a la actriz

Sin más que decir, la mujer eligió a quiénes les gustaría que la interpretarán en pantalla. Con dos opciones, una nacional y una internacional, Anita destacó a dos grandes actrices para asumir su rol.

“Si tuviera que elegir yo, yo siempre dije que me gustaba mucho la Tamara Acosta“, mencionó sobre su elección nacional.

La elección internacional fue un poco más difícil y es que escogió a Julia Roberts, pero con un poco de dudas.

“Es que Julia Roberts, está muy vieja, para lo joven que soy… No, sí, como actriz es maravillosa, pero con la juventud que irradio no“, explicó.