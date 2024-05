El programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” ha revelado a los invitados que estarán presentes este domingo 19 de mayo.

Durante el episodio, los participantes compartirán aspectos de su vida laboral y personal, además de participar en divertidas dinámicas junto al presentador Julio César Rodríguez, quien ha asumido la animación del espacio en este nuevo ciclo tras la salida de Jean Philippe Cretton de la estación.

Como es costumbre, reconocidas figuras del deporte, la televisión, la política, entre otros ámbitos, serán parte del programa que estrena un nuevo capítulo. Cabe recordar que, para este nuevo ciclo, el programa se emite dos días a la semana, los viernes y los domingos.

¿Quiénes son los invitados de este domingo en PH?

Los rostros que estarán este 19 de mayo son: La figura de TV, Anita Alvarado, la actriz, Renata Bravo, el trovador y humorista chileno Felo y el diputado por el distrito siete Andrés Celis.

Anita Alvarado llega a Netflix

Julio César le preguntó a Anita sobre qué le parece que un streaming de la magnitud como Netflix quiera hacer una serie sobre su vida. “Significa que es lo más inteligente, que pueda ser, porque no hay una historia, que tenga de todo como la mía… Uff, tiene varios, tiene sexo, drogas, trata de blancas, tiene dejar a tus hijos… si tuviera que elegir yo, yo siempre dije que me gustaba mucho la Tamara Acosta”.

Acerca de cómo se gestó el contracto, señaló que “lo que pasa es que hace muchos, muchos años, hay gente que ha estado interesada en hacer como películas de vida, series, teleseries”.

“De hecho, te acuerdas unos años atrás, el Mega pagó muchos millones por una teleserie con respecto a mi vida y que finalmente el caballero se murió, el dueño de Mega y no se hizo, pero a mí me pagaron esa vez… Y que en esos años fueron 140 millones”

Agregando que: “En realidad fue entremedio de tanto trabajo que he tenido con los viajes fuera de Santiago y viene la propuesta y digo y me apareció interesante, porque es con ficción además, es con ficción, entonces, pero que no se perdiera la esencia de la historia”.