Podemos Hablar estrenará un nuevo episodio este viernes 17 de mayo en donde estarán presentes los comediantes Belén Mora, también conocida como la “Belenaza” y Toto Acuña.

En el espacio, la pareja revelarán distintas anécdotas sobre su carrera, pero también hablarán en detalle sobre los complejos momentos que han vivido tras revelar que apoyaba la opción apruebo en el plebiscito 2022.

Belén Mora revela crueles ataques

La ganadora de Top Chef VIP se refirió a los difíciles momentos que ha pasado desde que reveló su apoyo a la opción apruebo durante el plebiscito del 2022, en donde confesó que incluso sufrió una agresión cuando caminaba junto a su hijo menor y ha recibido constantes mensajes de odio contra su familia y su hijo menor quien tiene síndrome de down e incluso amenazas de muerte.

“Después del festival de Viña me llegaron correo muy violentos, muy agresivos, es que yo en verdad no entendía, no sé, tú hijo nació mongólico porque eres comunista, te vi con tu hijo mongólico caminando por la costanera. No entendía el nivel de odio y de ira que debes de tener para escribirle a alguien algo así, gente que me decía que me iba a matar cuando me viera en la calle”.

También reveló un complejo episodio que vivió en un mall capitalino, en donde reveló que iba junto a Ponchito, su hijo menor, caminando cuando se le acerca una persona y la empuja con el hombre.

“Y me dice me das asco weo… y tenía al Poncho en el coche”, agregando que quienes presenciaron el ataque no hicieron nada por ayudarla. “La gente que estaba, esto era en un mall, gente que miro esto, hasta un guardia que miró, parece que grabó, quizás, que sé yo, nadie me prestó ayuda, me empezaron a tiritar las piernas, caché que me iba a dar una crisis de ansiedad, estaba como hiperventilándome, entre al mall, me senté puse la cabeza en las piernas, empecé a respirar”.

“Ese es el nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política, cachai”, señaló la comediante en el programa. Por su parte, Toto agregó: “Mi opinión es que tiene que ver harto que es mujer, me pasa eso, que siento que puede haber hombres que pueden expresar su preferencia política, pero al ser mujer, es más castigado, no sé, es lo mismo que le ha pasado a Natalia Valdebenito, que le tiran muchas”.

“Pero muchas haters, mucha mala onda, porque ella tiene opinión, es una mujer y da la cara y creo que es muy mal mirado todavía que una mujer tenga opinión y que de la cara”, expresó el comediante.