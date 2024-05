El programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” reveló a los conocidos rostros que estarán presentes este viernes 17 de mayo en donde hablaran sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal, además de participar en divertidas dinámicas junto al presentador Julio César Rodríguez, quien tomó la animación del espacio este nuevo ciclo tras la salida de Jean Philippe Cretton de la estación.

Como todas las semanas, reconocidas figuras del deporte, la televisión, política, etc, estarán esta semana en el espacio que estrena un nuevo capítulo este viernes 17 de mayo.

¿Quiénes estarán en el capítulo de este viernes?

La comediante y ganadora de Top Chef Vip, Belén Mora; el ex integrante de MCC, Toto Acuña; la ex jurado de Gran Hermano Chile y conductora de Prime Plano, Francisca García-Huidobro, y el periodista Gino Costa.

¿A qué hora se estrena el capítulo?

El nuevo episodio llegará a la pantalla este viernes 17 de mayo a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas.

Belén Mora revela crueles ataques

La comediante se refirió a los complejos momentos que ha vivido desde que reveló su apoyo a la opción apruebo en el plebiscito del 2022, en donde reveló que incluso sufrió una agresión cuando caminaba junto a su hijo menor.

“Un gallo me pegó en la calle, cachai, y fue… salía del supermercado con Ponchito en coche y viene caminando una persona que hace contacto visual conmigo, a ya me va pedir una foto o algo así y me choca el hombro, una persona de tu tamaño más o menos (haciendo referencia a JC) y con más espalda y me choca el hombro fuerte”, comenzó narrando.

“Y me dice me das asco weo… y tenía al Poncho en el coche, yo quede así y la gente que estaba, esto era en un mall, gente que miro esto, hasta un guardia que miró, parece que grabó, quizás, que se yo, nadie me prestó ayuda, me empezaron a tiritar las piernas, caché que me iba a dar una crisis de ansiedad, estaba como hiperventilándome, entre al mall, me senté puse la cabeza en las piernas, empecé a respirar”.

“Ese es el nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política, cachai”, señaló la comediante en el programa.

Por su parte, Toto agregó: “Mi opinión es que tiene que ver harto que es mujer, me pasa eso, que siento que pueden haber hombres que pueden expresar su preferencia política, pero al ser mujer, es más castigado, no sé, es lo mismo que le ha pasado a Natalia Valdebenito, que le tiran muchas”.