Belén Mora y el apoyo del público tras Top Chef VIP: "Que bueno que ya no me odien tanto"

La noche de este miércoles finalmente se reveló que la comediante Belén Mora es la gran ganadora de la primera temporada de Top Chef VIP, tras vencer en la final a Gianella Marengo y Alonso Quinteros, por decisión de los jueces Sergi Arola, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes, luego de intensas semanas de competencia.

La comediante se llevó el premio de 30 millones de pesos y en conversación con RedCarpet de Redgol entregó detalles de cómo fue esta nueva experiencia en su carrera.

El paso de Belén Mora por Top Chef VIP

Sobre el resto de los competidores y cómo fue la tónica del programa, la comediante señaló: “Fue maravilloso conocerlos, conocí personas preciosas. Me encantó este programa, yo había visto todos los programas de cocina de este y otros canales, y me cargaba cuando se enfocaban en peleas en vez de plato”.

“Cuando me llamaron para este proyecto, lo primero que le dije a Francisco, que es el productor, fue “yo acepto si tú me prometes que esto no va a tener nada de farándula”, y me dijo, ‘qué bacán, porque con todos los que he hablado me han dicho lo mismo'”, reveló.

“Y se notó, , todos fuimos a cocinar, no fuimos a cahuinear, no fuimos a hacer shows, a robar pantalla. Todos fuimos a cocinar y entre medio nos caímos bien y la pasamos bien”, agregando que todos fueron muy generosos con su conocimiento y mantuvieron el compañerismo durante todo el programa.

El apoyo de los televidentes

Tras el triunfo de la comediante, los televidentes se volcaron a las redes sociales para felicitarla y expresarle su apoyo, en donde muchos dijeron que su paso por el programa cambió la visión que tenían de ella.

“Que bueno que ya no me odien tanto, se agradece. Si me odiaban, nunca lo entendí. Qué rico que ahora me quieran, ojalá duré. Lo que más me causa gracia, por decirlo de alguna forma, es que dicen ‘conocimos otra faceta tuya’ y yo aquí no mostré facetas, me mostré tal cual”.

