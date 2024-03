Tras semanas de intensa competencia, Top Chef VIP llegó a su fin, en donde la comediante Belén Mora se convirtió en la gran ganadora de la temporada por decisión de los jueces Sergi Arola, Fernanda Cárdenas y Benjamín Nast, llevándose el premio de 30 millones de pesos.

La noche de este miércoles se realizó la última competencia, en donde la comediante se impuso a sus compañeros Gianella Marengo y Alonso Quinteros, los otros finalistas. Tras el término del primer ciclo del espacio culinario, Belenaza habló con RedCarpet sobre su triunfo y además, reveló que hará con el premio que recibió.

Belén Mora revela qué hará con el premio de Top Chef VIP

Acerca de su experiencia en la competencia, Belén señaló que lo pasó muy bien durante el espacio. “Los sueños se cumplen. Es muy cliché lo que estoy diciendo, pero era un sueño y lo cumplí. ¿Qué sueño cumplo ahora?, que me pifien en Viña, lo cumplí”, señaló entre risas, para luego agregar: “Le voy haciendo check a distintos sueños en mi vida y eso lo encuentro bonito. Aprendí mucho, aprendí que uno cree que sabe mucho de un tema y en realidad no sabe nada. Me pasó a mí con la cocina”.

Asimismo, agregó que quedó muy conforme sobre cómo se realizó el programa. “Me encantó la manera en que los chefs y el equipo de producción gastronómica nos presentaron el mundo de la cocina, que es mucha pega, mucho esfuerzo, mucho estudio y mucho respeto por los ingredientes, por los comensales”.

“Me llevó todo eso. No me voy a poner con un restaurante, qué patuda. Pero si me gustaría tener un food truck o hacer algo relacionado con la comida, me encanta, es algo que me apasiona de verdad”, expresó.

Sobre lo que hará con los 30 millones que recibió de premio, la humorista revela que pagará muchas deudas y “pagar la universidad de mi hijo”.

