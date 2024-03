Top Chef Vip vivió una final entre tres participantes: Gianella Marengo, Alonso Quintero y Belén Mora para coronarse como el ganador o ganadora del premio mayor.

El duelo final consistió en crear un menú de tres tiempos. Tras las dos primeras horas de preparación, los integrantes presentaron sus platos entradas para posteriormente dar a conocer su plato de fondo y finalmente el postre.

La ganadora de Top Chef Vip

Una mujer se coronó como ganadora del certamen gastronómico: Belén Mora, quien recibió el premio de 30 millones de pesos.

El comité de jurados integrado por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast, decidieron que la comediante y actriz es obtuvo el primer lugar de la competencia. Mora presentó un menú que recordaba la región de Magallanes, logrando cautivar a los exigentes chefs y la llenaron de halagos.

Tras el juicio del jurado, la comediante expresó: “Ay, no saben lo que significa esto para mí, es un sueño, yo sé que es súper cliché lo que voy a decir, pero es un sueño, estoy muy agradecida de que me hayan llamado para este proyecto”, indicó emocionada Belén Mora.

Luego le brindó unas palabras a su marido, Toto Acuña, “Toto, gracias por apañar, por ser el mejor papá que mis hijos pudieran tener, sin ti no podría haber estado para acá. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción gastronómica, a todo el equipo que está allá atrás y a los chefs por todos los consejos que nos dieron. Me lo llevo en el corazón y en el culo me llevo el chequecito”, agregó.

“Me lo merezco (…) No voy a cocinar en al menos dos semanas”, declaró.