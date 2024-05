Yazmín Vásquez estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde reveló una incómoda anécdota que vivió en sus vacaciones junto a la actriz Renata Bravo.

La comunicadora fue consultada por el animador del espacio, Julio César Rodríguez, sobre si ha vivido alguna mala experiencia durante un viaje, a lo que comentó que sí y comenzó a retratar lo sucedido durante un crucero por el Nilo, en Egipto.

La complicada experiencia de Yazmín en un crucero

La comunicadora señaló que en el crucero vendían joyería de lujo. “Con la Renata íbamos todos los días a ver, hasta que quedan dos días y digo ‘¿Qué tanto? Comprémonos un reloj. Entramos el dueño era a todo cachete, muy simpático y hablaba un poco español, italiano, pero se le entendía”.

Tras la compra, regresaron al día siguiente debido a que le quedó grande y en ese momento ocurre un tenso momento, ya que estaba el ayudante del joyeron quien las insulta en árabe. “viene y dice ‘hija de pu…’ (en árabe). Y yo lo único que sé decir en árabe -mi mamá es árabe- son los garabatos. Y yo entendí y es que yo me vuelvo loca”.

“Le digo ‘your mother aibnat aleahira, fuc* you’ y pesco el reloj, ‘no quiero el reloj’ y tiro la cuestión. Salgo de la tienda y el dueño me sale persiguiendo y yo le digo: ‘quiero que se vaya’; pero es una forma que uno dice, como ‘no quiero verlo’, no quería que lo echaran”.

Pero no quedó allí, ya que en ese momento bajaron al hombre del crucero, situación que Vásquez confiesa no quería que ocurriera. “Al hue… lo bajan. Miraba a la Renata y le decía: ‘no quería que lo bajaran, no quería que lo echaran. Quería que solamente lo retaran’“.

Ella le pidió al dueño de la joyería que lo dejen subir al barco, sin embargo, no era posible, porque era una decisión de la administración. “No sé, lo bajaron, lo echaron y me dice: ‘nunca más va a volver a trabajar en este barco’. ¿Sabí (sic) la pena que me dio después? Se bajó y quedó sin pega”.