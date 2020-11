Yazmín Vásquez lamenta que "la gente me hace bolsa"

Yazmín Vásquez ya dejó de lado la polémica por la crisis que se vivió en "MILF" y que terminó con su salida del programa. Ahora está enfocada en sacar una pyme de venta de ropa con su propio estilo por medio de Instagram. Sin embargo, igualmente le preocupa que siga habiendo gente que "me hace bolsa".

Vásquez se confesó en conversación con Jordi Castell en el programa "El Aperitivo", donde contó que "no sé si alguna vez cachaste que yo, con Andrés (Gil, su marido), tuvimos una tienda que se llamaba Patrolais. Esa tienda, a la que queríamos mucho, le dedicamos harto tiempo pero llegó un minuto en que Andrés tenía que seguir con lo suyo, yo con lo mío, y la vendimos".

"Me encanta la moda, la ropa, soy superficial en ese tema. Tengo que reconocer mis yayitas", añadió para ser reprendida por Castell, quien argumentó que "la ropa tiene que ver directamente con el estado de ánimo, la autoestima y por como uno quiere que el mundo lo vea".

Yazmín Vásquez vistiendo amarillo feliz de la vida.

Entonces, Yaz explicó que "lo que pasa es que lo le digo así porque la gente no valora o no le toma el peso. Yo siempre digo 'este país es tan gris'. La gente ahora, como ha llegado mucho inmigrante, recién le estamos poniendo como color. Pero la gente, en general, se vestía muy parecida con las cosas de moda".

"Tú sabes que, por ponerme ese tipo de cosas, la gente me hace bolsa. Por lo general lo que me da más rabia es que son mujeres", recalcó Vásquez, para referirse a las críticas que se han hecho reiterativas en su perfil de Instagram, donde la cuestionan por "no vestirse acorde a su edad".

Castell arremetió con una nueva defensa para su invitada, planteando que "si eres morena. O sea, si hay un tipo de mujer que puede usar el amarillo es la morena y la negra. ¿Cómo te van a huevear por eso?".

Yazmín Vásquez disfrutando de los días solaeados de noviembre.

Entonces, Vásquez pasó a cuestionarse: "¿Por qué 'me visto como adolescente'?, 'no me visto como una mujer de mi edad', no ocupo la manga ancha, '¿por qué me pongo crop top?', ¿por qué muestro el ombligo?, ¿por qué uso falda tan corta?".

"De repente digo ¿por qué tanta mala onda?", lamentó Yaz Vásquez.