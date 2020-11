"Te vas a sacar la ropa y...": Chino Ríos lanza feroz acusación contra Pamela Jiles

El ex número 1 del tenis mundial Marcelo Chino Ríos se lanzó con una feroz acusación en contra de la diputada Pamela Jiles, a propósito de un supuesto episodio que vivió cuando era menor de edad junto a la periodista, todo en medio de una conversación que tuvo la tarde de este martes con el programa de Patricia Maldonado "Las Indomables".

En medio de la conversación en vivo, el deportista aseguró que la periodista intentó sobrepasarse con él en medio de una entrevista, en un suceso que supuestamente tuvo lugar cuando era menor de edad.

"Ella antes hacía entrevistas, ¿cierto?. Yo era chico, tenía 14 años fue a mi casa, me sentó en la cama y me hizo una entrevista para el canal no sé qué chucha, me empezó a conversar", partió indicando Ríos.

Marcelo Chino Ríos conversando con Patricia Maldonado y Catalina Pulido, en "Las Indomables".

"Me dijo 'la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha'. Ella, Pamela Jiles", expuso el tenista ante la mirada atónita de Maldonado y su compañera Catalina Pulido.

Ante la incredulidad de sus interlocutoras, el Chino recalcó que "lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo 'señora pare su hueveo' y la echaron".

"¡Me intentó de violar, hueón!", gritó acusando a Jiles. "Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros".

En 2018, un usuario revivió un mito que clamaba que en una oportunidad Marcelo Ríos dejó esperando por largo rato a Pamela Jiles para concretar una entrevista y que cuando éste finalmente estaba listo para la conversación, ella se paró y se fue.

Para desmentir tal anécdota, Jiles entonces manifestó a través de Twitter que "Al Chino lo entrevisté sin contratiempos en una extensa conversación cuando él tenía 16 años, su primer perfil humano, en su pieza escuchando Metalika".

"Nos reímos harto y habló de amor, familia, política, de todo", complementó la periodista.