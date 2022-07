Con el estreno del capítulo 10 de la sexta temporada, Better Call Saul está a nada de volver a ver a los protagonistas de Breaking Bad.

Better Call Saul 6x10 | Las dos referencias a Breaking Bad que no te fijaste y anuncian el regreso de Walter White y Jesse

Distintas emociones se vivieron en el último capítulo estrenado de Better Call Saul, el décimo de la sexta y final temporada de la serie.

Y es que para quienes ya lo vieron, el episodio tuvo un importante cambio respecto a los anteriores y que le dieron a los fans nuevas pistas de cara al final de la producción.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Better Call Saul 6x10. Si aún no ves el último episodio, no sigas leyendo.

En este capítulo tuvimos un gran salto en el tiempo y vimos nuevamente a Gene, la nueva identidad de Saul Goodman (Bobo Odenkirk) tras los hechos de Breaking Bad.

Aquí vemos cómo el exabogado debe armar un robo para deshacerse de un tipo que lo reconoció como Saul y que pone en peligro su anonimato.

Considerando que en el pasado capítulo vimos un salto de los hechos de Better Call Saul, con Jimmy y Kim terminando su relación, a directamente cuando es 100% Saul Goodman y está a nada de recibir en su oficina a Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul)

Además de los grandes momentos, en este capítulo hay dos referencias a Breaking Bad, una más evidente que la otra, y que arman el camino para la recta final de la serie.

El profesor de química

La primera referencia a Walter White es cuando Gene (Saul Goodman) está entrenando a Jeff y su amigo para que roben el mall. Es ahí cuando el personaje de Bob Odenkirk les pone como ejemplo a un profesor de química que de no tener nada, al año era millonario.

Esta referencia es al propio Walter, quien recordarás era profesor de química en la escuela de su hijo y si bien al principio con la venta de drogas empezó a ser dinero, no fue hasta que conoció a Saul que tuvo un ascenso importante en el negocio, conociendo a tipos como Gustavo Frings.

"Negro y azul"

La segunda referencia es mucho menos notoria, y es que es solo un vistazo e incluso ha dado más teorías a los fans sobre cuándo aparecerán Walter y Jesse.

Esto ocurre casi al final, cuando Jeff luego de hacer el robo estuvo escondido dentro de un probador toda la noche, y al abrir el centro comercial sale temeroso hasta que ya está fuera del recinto.

El momento ocurre mientras pasa por los pasillos, donde un hombre dice "negro y azul" refiriéndose a uno de los trajes de la tienda. Nada llamativo, pero aquí hay oculta una importante referencia.

Esto porque hay un capítulo de Breaking Bad que se llama "Negro y Azul", específicamente el séptimo de la segunda temporada.

Este es justamente el episodio que antecede el de Better Call Saul, donde conocemos por primera vez al abogado Saul Goodman. Una referencia que bien podría indicar que en el siguiente capítulo de la actual serie, veremos la presentación de los protagonistas de Breaking Bad.

Recordemos que en episodio 9 de Better Call Saul, ocurrió un salto en el tiempo de los hechos de la serie a cuando Saul Goodman ya está listo para conocer a Walter White, por lo que el próximo capítulo podríamos finalmente ver el esperado cameo.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de Better Call Saul?

En Latinoamérica, el próximo martes 2 de agosto llega el capítulo 11 de la sexta temporada en Netflix. Con este, quedan solo 3 episodios para el final de la serie.