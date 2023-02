El evento más importante de la NFL cambiará de sede y tendrá un show de medio, se trata del Super Bowl LVII, uno de los espectáculos más populares en Estados Unidos, el cual está cerca de comenzar y diversos anuncios de promoción se han dado a conocer, entre ellos el anuncio de la aclamada serie Breaking Bad que ha dado mucho que hablar. Descubre el spot publicitario en el siguiente título.

Revisa el icónico encuentro de Breaking Bad por el Super Bowl LVII

En el anuncio, podemos ver al legendario personaje Jesse Pinkman sorprendido por la nueva creación de Heisenberg: unos nachos con sabor a queso muy deliciosos. "Eres un artista!", le dice el joven, a lo que el icónico White contesta: "En realidad, Jesse, son solo ingredientes básicos", en una clara referencia a la frase del episodio piloto, como también lo es la contestación de Pinkman cuando, sin poder parar de comer, su mentor le llama la atención diciendo "No, no tomamos nuestra propia mercancía". Pero Pinkman está demasiado emocionado: "Todo el mundo va a querer probarlo y conozco al tipo perfecto". Y es aquí cuando entra el gran fichaje de Raymond Cruz, en su destacado papel de Tuco y les ordena no hacer solo seis sabores, sino siete sabores diferentes, que es el concepto principal que promociona el anuncio.

Respecto al spot publicitario, el actor Bryan Cranston, se refirió en Entertainment Weekly sobre el comercial donde indicó lo bien que la pasaron.

"Es divertido, casi siete años después de haber hecho 'Breaking Bad', no hemos tenido muchas oportunidades para simplemente pasarlo bien, debido a lo intensa que era la serie", señala. "Esto era diferente porque tuvimos tres días donde solo sonreímos y nos reímos y disfrutamos de la compañía de los demás, y ponernos esos disfraces significó mucho para nosotros, al igual que la serie en sí".

"Esperamos que los fans lo vean y sonrían como nosotros sonreímos cuando lo hicimos", concluyó el actor.

¿Cuándo se realizará el Super Bowl LVII?

El Super Bowl 2023 se jugará el 12 de febrero a las 16:00 horas de México, 17:00 horas de Colombia, y 19:00 horas de Argentina y Chile.