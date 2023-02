La noche de este domingo 12 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LVII, el evento deportivo televisado más importante de Estados Unidos. Es en este evento en que el Halftime show es uno de los puntos más importantes de la noche y es que se ha transformado en un espectáculo que los fanáticos de la música esperan todo el año.

¿Dónde ver el medio tiempo en Latinoamérica?

El show de medio tiempo de este año estará a cargo de la cantante Rihanna, la que en los 13 minutos que durará el show presentará sus más grandes éxitos pasando por temas como “Rude Boy”, “Don´t Stop The Music”, “Diamonds”, “This is what you came for”, “Umbrella” y más.

La originaria de Barbados, cuenta con más de 17 años de carrera musical, y retorna a los escenarios luego de 7 años para presentarse en el medio tiempo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona en el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, los que se enfrentarán para conseguir ser los mejores de la temporada.

En caso de que quieras mirar el show de medio tiempo podrás hacerlo a través de Star+ en latinoamérica haciendo click AQUÍ, exceptuando México que se podrá ver por PrimerVideo.

De igual forma, en televisión EN VIVO se podrá mirar por ESPN2 y ESPN Extra este domingo 12 de febrero.

En cuanto a los horarios, puedes revisar los horarios por país para poder ver la final de la NFL:

Estados Unidos (hora de California): 15:30 horas.

Estados Unidos (hora local de Arizona): 16:30 horas.

Estados Unidos (hora de Miami): 18:30 horas.

México: 17:30 horas.

Perú: 18:30 horas.

Ecuador: 18:30 horas.

Colombia: 18:30 horas.

Argentina: 20:30 horas.

Chile: 20:30 horas.

Uruguay: 20:30 horas.

Paraguay: 20:30 horas.

España: 0:30 horas (lunes 13 de febrero).

Cabe destacar que el show del medio tiempo se dará alrededor de las 21:00 y 21:30 horas de la noche.