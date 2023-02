Este domingo 12 de febrero se realiza el Super Bowl, el evento deportivo más popular y televisado en Estados Unidos y que busca coronar al próximo campeón de la NFL.

Entremedio del duelo entre los Kansas City Shiefs y los Philadelphia Eagles, se realizará el Halftime Show que tendrá como artista principal a Rihanna.

¿Cuánto le pagarán a Rihanna por presentarse en el Super Bowl?

La invitada de este año para presentarse en el Halftime Show es Rihanna y a pesar de todo el dinero que recaudan las marcas patrocinadoras del Super Bowl, la cantante de Barbados no recibirá ningún pago por su presentación.

A pesar de esto, la NFL se encarga de cubrir todos los costos de producción del espectáculo, con la destinación de 10 millones de dólares como máximo para realizar el show que dura unos 15 minutos aproximadamente.

Aunque, la cantante no reciba ningún pago por la presentación, si cuenta con acuerdos comerciales y Rihanna le sacó provecho a esta situación ya que lanzó una colección de ropa en Savage X Fenty llamada Game Day Collection, la que cuenta con diferentes prendas de vestir como camisetas, gorras, ropa interior y más.

¿A qué hora se presenta Rihanna en el Halftime Show del Super Bowl?

El evento deportivo comenzará a las 20:30 horas de Chile este domingo 12 de febrero y podrás verlo por la plataforma de streaming Star+ y mediante los canales de cable ESPN 2 y ESPN Extra.

En cuanto a la hora del Halftime Show este podría ser entre las 21:00 o 21:30 horas en donde Rihanna se presentará y retornará a los escenarios luego de 7 años sin presentarse ante el público con grandes temas de su repertorio como “Umbrella”, “Rude Boy” y “This is What you Came For”, entre otros.