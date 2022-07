Better Call Saul se encuentra actualmente emitiendo semanalmente un capítulo nuevo de su sexta y última temporada. Esta semana es el turno del episodio 10, uno de los más esperados de la aclamada serie de AMC.

El noveno capítulo reveló lo que muchos fanáticos estaban esperando: el primer vistazo de Saul Goodman.

En una de las escenas se ve al protagonista en su nueva gran mansión, despertando luego de haber pasado la noche con una mujer y visitando sus oficinas en un lujoso Cadillac DeVille.

Eso no es todo porque antes de introducir a Goodman, se mostró el dramático quiebre entre Kim y el Jimmy, en donde ella le explica el motivo porque ya no pueden estar juntos.

A la espera de conocer qué ocurrirá con Jimmy McGill, ahora como Saul Goodman, y la aparición de Walter White y Jesse Pinkman (Aaron Paul y Bryan Cranston), a continuación te contamos a qué hora estará disponible el nuevo capítulo en Netflix.

¿A qué hora sale Better Call Saul 6X10?

El décimo episodio de Better Call Saul titulado "Nippy" debutará en Netflix este martes 26 de julio a las 03:00 horas de Chile. Tras este estreno, quedarán solamente tres capítulos para que finalice la historia.

Horario Latinoamérica:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM