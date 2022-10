No es de Chile, pero Giancarlo Esposito tiene una importante relación con nuestro país. Y es que el personaje que saltó a la fama en Breaking Bad hace varios años, Gustavo Fring, era de origen chileno.

Luego mantuvo su personaje en Better Call Saul, serie de tremendo éxito y que llegó a su fin este 2022. Y en su visita a Chile este fin de semana, el actor dio detalles de esta relación.

"Es el destino"

"Yo estaba preocupado porque años atrás cuando comencé con Breaking Bad todos querían que hiciera un personaje como Gustavo Frings y fui honrado, traté de hacer mi mejor trabajo para representar a un chileno verdadero aunque no había estado acá", fue parte de lo que dijo en una actividad de Nissan.

Sobre la investigación que tuvo que hacer para el papel, Esposito explicó que en ese entonces había tenido "la oportunidad de visitar Chile. Sé que es un país maravilloso, con personas dulces, innovadoras y gentiles".

Blackbird, su reencuentro con Chile

En medio de la pandemia y cuando varias producciones del cine, TV o streaming tenían complicaciones para continuar, surgió la idea de Blackbird. Una webserie traída desde el equipo de marketing de Nissan y que diferente a otros comerciales o productos publicitarios de marcas, se enfocó en la calidad de la historia y el nivel de su protagonista.

Y es que en un tremendo trabajo, y que contó con la productora de Fábula como apoyo, el reconocido Giancarlo Esposito se unió al proyecto estrenado en 2021 y con un éxito total de más de 30 millones de reproducciones.

Este fin de semana y aprovechando su presencia por ComicCon Chile, el actor participó de una actividad de Nissan y en la que se refirió a su importante conexión con nuestro país, deslizando además que quiere volver a trabajar aquí en otro ambicioso proyecto:

"Es el destino, nada es al azar. Y sí estoy feliz de estar en Chile y espero volver una vez mas y hacer algo más, uno nunca sabe. Siempre he hablado sobre una serie que se llama The Rise of Gus con Vince Gilligan. Yo diría que debiese ser hecha parcialmente en Chile. Así esperamos".

De hecho también hay planes para Blackbird 2, donde el mismo Esposito le preguntó en la instancia a los fans si les gustaría verla, y luego en exclusiva con RedGol, el director de Marketing de Nissan confirmó que es una idea que se está viendo, pero por ahora quieren darle "un respiro" a la primera temporada.