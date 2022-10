No es un misterio que tras el término de Better Call Saul este año, muchos fans quedaron viudos de la serie y con ganas de seguir explorando el universo de Breaking Bad. Y si bien sus creadores no han dado señales de un proyecto cercano, hay uno que tiene ganas y muchas, como lo es el actor que le dio vida a Gustavo Fring en la ficción, Giancarlo Esposito.

¿Qué dijo el actor?

En una actividad de Nissan sobre la producción chilena Blackbird, realizada en conjunto con Fábula y con el actor de origen danés; este reiteró su idea de una serie llamada The Rise of Gus, con Vince Gilligan detrás del proyecto y además con una importante participación de Chile:

"Estoy feliz de estar en Chile y espero volver una vez más y hacer algo más. Uno nunca sabe, siempre he hablado sobre una serie que se llama The Rise of Gus con Vince Gilligan. Yo diría que debiese ser echa parcialmente en Chile. Así esperamos".

La revelación se llevó los gritos y aplausos del público presente, ya que aunque la idea de un spin-off centrado en Frings no es nuevo, esto porque el actor lo ha expresado en otras oportunidades; la idea de que tenga grabaciones en Chile fue algo que no se esperaban los fans.

Recordar que Gustavo Fring, en la ficción de Breaking Bad, es de origen chileno, por lo que tendría sentido que nuestro país sea parte de esta idea.

Lo cierto es que es bastante pronto para pensar en que este proyecto de Esposito se materialice. Los creadores Vince Gilligan y Peter Gould tras Better Call Saul se dedicaron a otros proyectos, pero también dejaron la puerta abierta a volver si existía una historia que lo ameritaba.

Giancarlo Esposito se encuentra este fin de semana en Chile por la ComicCon, donde aprovechó de asistir a esta actividad de Nissan en la que se habló de Blackbird, webserie protagonizada por él y que fue realizada durante la pandemia.

Si bien lo de The Rise of Gus por ahora es solo una idea bastante motivada por su protagonista, algo más que podría traer a Esposito es Blackbird 2, donde tanto él como Sebastián Troncoso, director de marketing de Nissan, aseguraron que es más que posible una segunda temporada.