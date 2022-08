Better Call Saul tiene su final esta semana.

Better Call Saul | ¿Habrá una nueva serie o spin-off del mundo de Breaking Bad?

Días importantes para los fanáticos de Better Call Saul, que esta semana verán cómo la serie termina luego de grandes y exitosas seis temporadas.

La serie de AMC y que en Latinoamérica es estrenada por Netflix tendrá un épico final para la historia de Saul Goodman (Bob Odenkirk) y Kim Wexler (Rhea Seehorn), que llegó a un increíble climax con el penúltimo capítulo de la serie.

Y con el final, que tuvo el ya anunciado crossover con los personajes protagonistas de Breaking Bad, Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul), varios se preguntan si continuarán las historias de esta producción creada por Vince Gilligan y Peter Gould.

Esto porque tras el final de Breaking Bad, una de las mejores series del último tiempo, se miró con recelo un spin-off centrado en el histriónico abogado. Y si bien en su primera temporada no hizo mucho ruido, con el correr de los años la producción se posicionó al mismo nivel que su "secuela" e incluso muchos hablan de que es superior.

Son varios los personajes de Breaking Bad, pero sobre todo de Better Call Saul, que ilusionan con nuevo material y que los fans esperan con ansias, como la misma Kim, más de Gus Frings o Mike; o incluso uno de los villanos más sorprendentes de la serie como Lalo Salamanca.

¿Habrá un nuevo spin-off de Breaking Bad o Better Call Saul?

Por ahora los fans tendrán que bajar sus expectativas, ya que no hay planes cercanos para una nueva producción de AMC tras Better Call Saul.

Hasta ahora han hecho Breaking Bad, Better Call Saul y la película sobre Jesse El Camino, por lo que si bien hay varias formas de volver con algún personaje y no necesariamente una serie, no tienen previsto por el momento hacer otro trabajo.

En diálogo con Deadline, el creador Vince Gilligan explicó que no había planes para otra producción del universo de Breaking Bad. Aunque de inmediato fue interrumpido por Peter Gould, quien aseguró que "nunca digas nunca".

Si bien no hay planes, lo cierto es que son varios personajes que podrían tener más historias en la pantalla chica.