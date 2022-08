Better Call Saul 6 | ¿Cuándo se emitirá el último capítulo de la serie y cómo se llamará?

Better Call Saul estrenó este martes el penúltimo episodio de su sexta temporada en Netflix y tal como se había anunciado, contó con el esperado regreso de un importante personaje.

La historia se ha vuelto cada vez más complicada. Luego de dejar su vida como Jimmy McGill, el protagonista se transformó completamente en Saul Goodman, el abogado que conocimos en Breaking Bad, al asociarse con Walter White y Jesse Pinkman.

Eso no es todo porque, la serie también ha presentado otro salto temporal, en el momento en que se muestra a Saul convertido en Gene, el gerente de Cinnabon, en un intento de dejar atrás esa vida, lo que no logra al ser reconocido por un taxista.

¡Alerta de Spoiler! Si no has mirado "Waterworks" te recomendamos no seguir leyendo.

Uno de los puntos que se conoció con más detalles en este episodio, fue la extraña llamada telefónica que tuvo Saul en el capítulo 11, de la que no se escucha nada pero se sabe que está molesto.

Ahora lo sabemos. En este nuevo episodio vuelve a aparecer Kim, pero de una manera diferente. La mujer usa el pelo más largo y oscuro que vive una vida aparentemente gris como empleada de una fábrica en Florida.

¿Cuándo se estrena el último episodio de Better Call Saul 6?

El último capítulo de Better Call Saul que tiene como nombre "Saul Gone" se estrenará el próximo lunes 15 de agosto en AMC y el martes 16 en Netflix a las 03:00 horas de Chile.

Revisa el adelanto del episodio final.