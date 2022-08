La expectación sobre Better Call Saul está cada vez más alta a solo dos capítulos del final de su sexta temporada, que será la última de la producción que tendrá a Bob Odenkirk como su protagonista.

Los últimos episodios de la serie han sido impactantes no solo por la transformación definitiva de Jimmy McGill en Saul Goodman, sino también por la esperada aparición de Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman, respectivamente.

Tras dejar atrás su vida con Kim Wexler, la vida del abogado se posicionó justamente en la misma línea temporal que Breaking Bad, pero eso no es todo porque también se mostró otro salto en el tiempo, en el que Goodman es Gene Takovic, el gerente de Cinnabon.

En la recta final de la producción, los fanáticos ya están expectantes por conocer qué ocurrirá con el protagonista, pero también con Kim luego de la extraña llamada telefónica del último capítulo, y por supuesto con White y Pinkman.

Better Call Saul 6 | ¿A qué hora sale el penúltimo episodio?

El episodio 12 de la sexta temporada de Better Call Saul titulado "Waterworks", se estrenará este martes 9 de agosto en Netflix a las 03:00 horas de Chile.

En Latinoamérica:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM