Better Call Saul finalmente llegó a su esperado final. Este martes debutó en Latinoamérica el último capítulo de su sexta temporada cerrando así un ciclo que duró siete años y que logró incluso ser considerada como una de las mejores producciones de la historia.

El episodio final tuvo de todo, desde la rendición de Jimmy/Saul/Gene, los cameos de Marie Shrader, Chuk y Walter White y la última aparición de Kim Wexler, personaje de Rhea Seehorn que definitivamente se ganó el corazón de los fans.

Si bien, la producción ha llegado a su fin, muchos fanáticos se preguntan si el mundo de Breaking Bad continuará con una nueva serie enfocada en otro de los queridos personajes.

¿Cuál es el futuro de Breaking Bad después de Better Call Saul?

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Vince Gilligan, cocreador de Better Call Saul y quien dirigió el último capítulo, habló sobre el futuro de este querido universo dejando en claro que es hora de dejarlo atrás.

"Me puedo imaginar volviendo a visitarlo. Egoístamente, me gustaría hacerlo, para que esto continúe. Pero sin nombrar a nadie, miro a mi alrededor y veo algunos de los mundos, los universos, las historias que me gustan, ya sea en la televisión o en el cine. Y creo que hay un cierto punto, y es difícil de definir, en el que has hecho demasiado en el mismo universo. Hay que dejarlo", dijo Gilligan.

Pese a que no descarta regresar a este mundo en algún momento, tiene claro que es un mundo pequeño, por lo que llegó el momento de enfocarse en algo nuevo.

"Algunos universos son mucho más grandes y más elásticos. El nuestro es uno muy pequeño, Albuquerque, Nuevo México, frente a algunos de estos mundos y series de películas y programas de televisión. Lo que más me asusta es convertirme en alguien de un solo truco. Sí, podría hacer más cosas con este universo. Y quizá algún día lo haga, sobre todo si fracaso en todo lo que viene después. Entonces volveré arrastrándome. Pero ahora mismo, haya o no más espacio para crecer -y probablemente lo haya-, siento que es hora de hacer algo nuevo" concluyó.

Todos los episodios de Better Call Saul se encuentran disponibles en Netflix.