Giancarlo Esposito se acerca a Marvel Studios: ¿Qué personaje puede interpretar el actor de Better Call Saul?

Ya está programado el futuro de los próximos años de Marvel Studios, con su ya anunciada Saga del Multiverso y en la que ya está definido buena parte del calendario de estrenos hasta la culminación de esta etapa con Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars.

Con esto ya son varios los nuevos personajes que aparecerán, por lo mismo ya hay negociaciones con varios actores para unirse al UCM y uno que no podía faltar es Giancarlo Esposito.

El actor de 64 años ya es reconocido mundialmente por sus roles de villano en Breaking Bad y Better Call Saul como Gustavo Frings y también ha participado en otras producciones como The Boys y The Mandalorian.

Pero ahora Esposito coquetea con Marvel Studios para interpretar a un nuevo personaje, y si bien varios fanáticos ya se lo imaginan como el temible Doctor Doom, el mismo actor ya habría dicho quién le gustaría ser.

Según recogen varios portales, Giancarlo Esposito comentó en la TJG Superhero Car Show & Comic Con sobre la posibilidad de trabajar en estas películas, revelando que ya se ha reunido con Marvel Studios y nombrando a personajes como Doctor Doom y Magneto, aunque ser Profesor X sería su favorito.

Ya se ha rumoreado con que Esposito sería Charles Xavier en el reboot de los X-Men en el UCM, aunque por ahora no hay nada confirmado.

¿Qué personaje podría interpretar Giancarlo Esposito?

Es díficil que el actor pueda ser el Profesor X, ya que vimos a Patrick Stewart hacer volver a este rol en Doctor Strange 2, aunque no hay nada imposible considerando la línea argumental del Multiverso.

Pero lo cierto es que los fans ya sueñan con verlo como uno de los villanos de Marvel Studios, ya que a Esposito le cabe perfecto el rol de malo.

Doctor Doom

Sin duda el que más se repite es Doctor Doom. El villano conocido por ser archienemigo de Los 4 Fantásticos (película que ya está en desarrollo) todavía no es mencionado ni aparece en el UCM, pero quienes siguen el cine ya lo vieron en las antiguas Fantastic Four de Fox, con Julian McMahon interpretándolo y luego por Toby Kebbell, aunque ninguno fue memorable.

Magneto

El mismo Giancarlo Esposito mencionó al Mutante que controla el metal y conocido por las películas y cómics de X-Men. Magneto es otro villano implacable y que bien podría ser perfecto para el actor, claro que habría que ver qué pasa con quienes lo interpretaron en el pasado.

En las cintas de Fox fue Sir Ian McKellen quien tuvo su rol como su versió mayor, mientras que Michael Fassbender lo interpretó en las precuelas, ambos de gran calidad.

Como Sir Patrick Stewart ya volvió gracias al Multiverso, cualquiera de estos actores también podría tener su aparición en caso de que Marvel Studios decida usar al personaje.

Profesor X

El mismo Esposito reconoce que le gustaría ser Charles Xavier, pero tendría que ser en un nuevo rol luego de que Patrick Stewart ya lo interpretara en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si bien la calidad del actor de Breaking Bad es conocida, sería complejo tomar este rol con el peso que conlleva reemplazar a Stewart.

Galactus

Otro sueño de los fanáticos es ver a Galactus en la pantalla grande como se debe. La olvidable aparición del gigante villano en Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007) hace que muchos esperen que Kevin Feige y Marvel Studios puedan traer al personaje, y que bien podría ser el rol ideal para Giancarlo Esposito.