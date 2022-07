Este fin de semana, Marvel Studios tiró toda la carne a la parrilla con los anuncios de sus próximos proyectos, incluyendo las fases 5 y 6, las que prometen seguir cautivando a los fanáticos.

Tal como explicó Kevin Feige en la Comic-Con de San Diego, la Multiverse Saga del UCM abarcará al menos 37 títulos entre largometrajes y series para Disney Plus, con algunos títulos más por anunciar.

Esta saga, que comenzó a ejecutarse desde enero de 2021, continuará hasta noviembre de 2025 con múltiples producciones, algunas de las que ya se dieron a conocer el año pasado como WandaVision, Loki, Black Widow, Hawkeye, Spider-Man: No Way Home.

Este 2022, se estrenó Doctor Strange in the multiverse of madness, Moon Knight, los últimos estrenos Ms Marvel, Thor Love and Thunder, pero eso no será todo porque para la segunda mitad del año y los próximos años, la compañía tiene preparadas varias sorpresas más.

¿Cuáles son los próximos estrenos de Marvel Studios?

I am Groot

Fecha de estreno: 10 de agosto

She Hulk

Fecha de estreno: 17 de agosto

Black Panther: Wakanda Forever

Fecha de estreno: 11 de noviembre

Guardianes de la Galaxia: especial de vacaciones

Fecha de estreno: finales de 2022

What if...?

Fecha de estreno: principios de 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Fecha de estreno: 17 de febrero de 2023

Invasión Secreta

Fecha de estreno: principios de 2023

Guardianes de la Galaxia vol. 3

Fecha de estreno: 5 de mayo de 2023

Loki: temporada 2

Fecha de estreno: entre junio y septiembre de 2023

Echo

Fecha de estreno: entre junio y septiembre de 2023

The Marvels

Fecha de estreno: 28 de julio de 2023

Ironheart

Fecha de estreno: entre septiembre y diciembre de 2023

X-Men 97

Fecha de estreno: entre septiembre y diciembre de 2023

Blade

Fecha de estreno: 3 de noviembre de 2023

Agatha: aquelarre del caos

Fecha de estreno: entre diciembre de 2023 y marzo de 2024

Daredevil: Born Again

Fecha de estreno: entre marzo y junio de 2024

Capitán América: Nuevo Orden Mundial

Fecha de estreno: 3 de mayo de 2024

Thunderbolts

Fecha de estreno: 26 de julio de 2024

Los Cuatro Fantásticos

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2024

Spider-Man: Freshman

Fecha de estreno: 2024